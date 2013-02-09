Öcalan'dan Ahmet Türk'e 'suikast' uyarısı

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, Abdullah Öcalan'ın kendisini suikasta karşı uyardığını ve dikkatli olmasını söylediğini açıkladı.

Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmede konuşulanların bir kısmı gün ışığına çıktı

3 Ocak'ta İmralı'ya giden Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata, Öcalan'la görüşmüştü. Görüşme sonrası detaylı bir açıklama yapmayan Türk ve Ata'ya Öcalan'dan 'dikkatli olun' uyarısı yapıldığı öğrenildi.

Görüşmede Öcalan'ın, Türk'e süreç kapsamında gelinen noktada, girişimleri sabote etmek isteyenlerin olacağını ve buna karşı dikkatli olunması gerektiğini söylediği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Öcalan'ın, 'Süreci sabote etmek isteyenler tarafından suikast girişimleri olabilir' diye uyardığı Ahmet Türk tarafından doğrulandı. Türk, "'İmralı'daki görüşme sırasında bizleri uyardı. Belli bir noktaya gelindiğini söyledi. Müzakere süreci kapsamında provokasyonların gelişebileceği ve sürece katkısı olan herkesin dikkatli olması gerekir' dedi. Müzakere süreci kapsamında İmralı'da gerçekleştirilen görüşmelerle kritik bir misyon üstlenen Türk, 'Sabotaj ihtimali ile ilgili bizim kulağımıza da bazı bilgiler geliyor' dedi.

Ahmet Türk'e 2010 yılında Samsun'daki Bulanık olayları davasının görüldüğü adliyenin önünde yumruk atılmıştı. Saldırı sonrası hastaneye götürülen Türk'ün burnunda kırık tespit edilirken, İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili 2 Mülkiye başmüfettişi görevlendirilmişti.