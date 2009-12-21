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Yaşam

Öcalan'a yeni pencere

İmralı’da yeni yerindeki koşullarının iyi olmadığı iddia edilen Abdullah Öcalan’ın koğuşundaki kapısına pencere konuldu.

21 Aralık 2009 02:00

T24 - İmralı’da yeni yerindeki koşullarının iyi olmadığı iddia edilen Abdullah Öcalan’ın koğuşundaki kapısına pencere konuldu.

Öcalan'ın hücresine ithal duvar kâğıdı

Edinilen bilgiyi göre, İmralı’da kalan terörist Abdullah Öcalan için yeni bir cezaevi inşa edilmişti. Daha sonra 5 mahkum nakledilmişti.

Ancak Öcalan’ın yeni koğuşundaki şartlarınının iyi olmadığı iddia edilmişti. Pencereye takılan sinekliğin, hava girişine engel olduğu savunulmuştu.

Bu nedenle başta Güneydoğu olmak üzere birçok ilde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Tüm bu iddiaların ardından, Abdullah Öcalan’ın kaldığı koğuşta bazı değişiklikler yapıldı.

Öcalan'ın koğuşu duvar kağıdıyla kaplandı, yeni boya yapıldı. İçeriye daha fazla hava girmesi için sürgülü pencelereli kapı takıldı.

Öte yandan, mahkumların havalandırma saatinin de 1 saatten 2 saate çıkarıldığı öğrenildi.

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