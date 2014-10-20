Öcalan'a yeni İmralı formülü

Abdullah Öcalan’ın 1999’da ilk tutulduğu bölüm restore edildi. İnşaat 4-5 ay sürdü. İmralı heyeti, adaya yaptığı 5’inci ziyarette Öcalan ile birlikte inşaatta incelemelerde bulundu.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Ağustos 2013’te inşaat tamamlandı ve Öcalan adaya ilk getirildiğinde tutulduğu bölüme taşındı. Öcalan’ın şu anda kaldığı yer, birbirine geçiş yapılabilen bir yatak odası, bir çalışma odası, banyo ve küçük bir de bahçeden oluşuyor. Toplam kapalı alanı 20 metrekareden fazla.

Öcalan'ın cezaevi şartlarıyla ilgili açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Hürriyet’ten Verda Özer’e “Cezaevi şartları süreç ilerledikçe değerlendirilebilir, iyileşmeler olabilir” dedi.

Akdoğan’ın bu sözleri Amasya’da İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya soruldu. Onun yanıtı da “Bu sorunu kökten çözmek hedefine katkı sağlayabilecek ve milletimizin de aleyhine olmayacak adımlar atarız, yolumuza devam ederiz. O adımın atılması gerekiyorsa da o adım atılır. Ama milletin bu sorununun tamamen çözümüne katkıda bulunacaksa...” oldu.

‘Hücrede değilmiş’

Bu iki açıklama, “Çözüm süreci yol haritasında planlandığı gibi giderse Öcalan ev hapsine çıkacak” yorumlarına neden oldu.

Ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan devreye girdi ve noktayı koydu:

“Bu insani şartların iyileştirilmesine yönelik yapılması gereken her şeyi bu devlet yapmıştır. Bundan daha ilerisi zaten olamaz. Herhalde kalkıp özel villa tahsis edilecek hâl yok. Şu anda orada 2 odası var, 2 odasının dışında televizyonu...”

Bütün Türkiye Öcalan’ın bir hücrede yaşadığını ve küçük bir havalandırması olduğunu bilirken, Erdoğan’ın 2 odadan söz etmesi bir ilkti.

Çünkü Öcalan’ın 1999’da ilk yakalanıp İmralı’ya konduğunda tutulduğu yer, 2009’da değişmiş, Öcalan F Tipi Cezaevlerinde olduğu gibi küçük bir avlusu olan, 12 metrekarelik tek kişilik bir hücreye taşınmıştı. Çözüm süreci başladıktan sonra da Öcalan’ın koşulları sorun olmuştu. Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin raporları da dikkate alınarak Öcalan’a 5 yeni komşu getirilmiş, kendisine 12 kanalı izleyebildiği bir televizyon verilmişti.

'İnşaatı teftiş etmiş'

Nisan 2013’te ise Öcalan’ın 1999’da ilk tutulduğu bölümün restorasyonuna başlandı ve bu bölüm Öcalan’ın yeni yeri haline getirildi. İnşaat 4-5 ay sürdü. İmralı heyeti, Ada’ya yaptığı 5’inci ziyarette Öcalan ile birlikte inşaatta incelemelerde bulundu.

Ağustos 2013’te inşaat tamamlandı ve Öcalan adaya ilk getirildiğinde tutulduğu bölüme taşındı. Öcalan’ın şu anda kaldığı yer, birbirine geçiş yapılabilen bir yatak odası, bir çalışma odası, banyo ve küçük bir de bahçeden oluşuyor. Toplam kapalı alanı 20 metrekareden fazla.

Çözüm sürecinin yol haritasına göre 2 odalı, banyolu, bahçeli yeni yer, Öcalan’ın ömrünü geçireceği alan olmayabilir, Öcalan daha da geniş bir yere çıkabilir.

Bunun koşulu da PKK’nın Şubat 2015’e dek Türkiye sınırlarını tamamen terk etmesi ve Öcalan’ın da silahları ebediyen bırakmanın bir adım öncesi sayılan ‘mutlak eylemsizliği’ ilan etmesi olacak.

‘İmralı’dan çıkış yok’

Bu arada çözüm süreci planlandığı gibi ilerlerse ve Öcalan’ın yaşam koşulları tekrar ve olumlu yönde değişirse bile, değişmeyen tek şey adresi olacak. Yani, Öcalan’ın adresi hep İmralı Adası olarak kalacak. İmralı’da mevcut askeri binaların ve cezaevinin dışında tek yerleşim yeri ise Ada’nın güney ucunda, 80’li yıllarda yargı mensuplarının tatillerde kullandığı kamptan ibaret.