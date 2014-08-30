'Öcalan'a yatılı ziyarete 'kadın koğuşu yok' gerekçesiyle ret'

Çözüme ilişkin mutabakatta İmralı'da bir sekreterya oluşturulması talebi kabul görürken yatılı ziyarete kadın koğuşu olmadığı için izin verilmedi.

Çözüm sürecine ilişkin yol haritasının belirlenmesi Eylül 'ün sonuna ertelenirken, kulislerde, öncelikle PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bazı taleplerine yönelik adımlar atılacağı iddiası konuşuluyor. Süreçle ilgili yeni koordinatörün Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan olması beklenirken, görüşme trafiği geçen hafta boyu da kesintisiz olarak sürdürüldü.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, İmralı ile devlet heyetinin mutabakata vardığı konular, HDP heyeti aracılığı ile Kandil’e aktarıldı. Müzakere aşamasına geçilirken Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi ve kendisine yardımcı olması amacıyla İmralı’da bir sekreterya oluşturulması istendi.

Bu konudaki talebin kabul gördüğü öğrenildi. Kulislerdeki bir başka iddiaya göre, İmralı’ya ilk kez yatılı heyet gitmesi konuşuldu. Ancak İmralı’da kadın koğuşu olmadığı için bu talep karşılık bulmadı.