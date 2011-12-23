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Öcalan'a 'sayın' demek artık suç değil

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pek çok kişinin cezalandırılmasına yol açan, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 'sayın' diye söz edilmesine ceza verilmesi yönündeki içtihadın

23 Aralık 2011 02:00


T24 - Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pek çok kişinin cezalandırılmasına yol açan, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan 'sayın' diye söz edilmesine ceza verilmesi yönündeki içtihadını değiştirdi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nin Öcalan'dan 'sayın' diye söz eden Esra Çiftçi'ye verdiği beraat kararını onadı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Daire, geçmişte Öcalan'a 'sayın' denilerek hitap edilmesini 'yasadışı örgüt adına suç işleyen kişiye önderlik atfedip yüceltmek, suçu ve suçluyu övmek' kapsamında değerlendiriyordu. Ancak yeni durumda Daire, bu yöndeki beyanları 'kişinin sosyal statüsü' ve 'AİHS 10. maddesi' kapsamında değerlendirdi.

Akşam gazetesinde yer alan haber göre; Esra Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tunceli'de düzenlenen bir mitingde 'sayın Öcalan' demiş ve hakkında 'suçu ve suçluyu övme' iddiasıyla dava açılmıştı. Mahkeme gerekçesinde, 'Sanığın, suçluluğu sabit olan Abdullah Öcalan'a 'sayın' olarak hitap etmesi mevcut pozitif hukuk kuralları karşısında herhangi bir suç teşkil etmez' denildi.



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