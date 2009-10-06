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Yaşam

Öcalan'a benziyor soruşturması

Şırnak'ta öğrenciler için yaptırılan kravatların üzerindeki şeklin, Abdullah Öcalan'a benzerliği soruşturmaya takıldı

06 Ekim 2009 03:00

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Anadolu Lisesi idarecileri tarafından öğrenciler için yaptırılan kravatların üzerindeki şeklin, Abdullah Öcalan'a benzediği gerekçesiyle, okul müdürü ve kravatların basımını gerçekleştiren esnaf hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir süre önce Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan "Anadolu Lisesi öğrencilerinin taktığı kravatların üzerindeki şekil terör örgütü elebaşı Öcalan'a benziyor" ihbarı üzerine, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında alınan kravat örneği, bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişinin, kravat üzerindeki şeklin Öcalan'a benzediği yönünde rapor vermesi üzerine, Anadolu Lisesi Müdürü M.H.O. ile kravatların basımını gerçekleştiren esnaf Ş.D. gözaltına alındı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan M.H.O. ve Ş.D. ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma nedeniyle öğrencilere dağıtılan kravatların okul idaresince toplatıldığı ve yerine üzerinde okulun amblemi bulunan kravatların dağıtıldığı öğrenildi.

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