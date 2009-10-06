Öcalan'a benziyor soruşturması

Bir süre önce Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan "Anadolu Lisesi öğrencilerinin taktığı kravatların üzerindeki şekil terör örgütü elebaşı Öcalan'a benziyor" ihbarı üzerine, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında alınan kravat örneği, bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişinin, kravat üzerindeki şeklin Öcalan'a benzediği yönünde rapor vermesi üzerine, Anadolu Lisesi Müdürü M.H.O. ile kravatların basımını gerçekleştiren esnaf Ş.D. gözaltına alındı.Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan M.H.O. ve Ş.D. ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yürütülen soruşturma nedeniyle öğrencilere dağıtılan kravatların okul idaresince toplatıldığı ve yerine üzerinde okulun amblemi bulunan kravatların dağıtıldığı öğrenildi.