Öcalan'a bayramda ailesiyle görüşme izni verildi

Hapisteki PKK lideri Abdullah Öcalan'a Kurban Bayramı'nda ailesiyle görüşme izni verildiği açıklandı.

Doğan Haber Ajansı, Adalet Bakanlığı'nın bayram süresinde tutuklulara getirdiği açık görüş imkanından İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın da yararlanabileceğini aktardı.

14 - 18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve tutukluların biraraya gelmesine imkan tanıyan açık görüş günlerinden birisinde Abdullah Öcalan'ı kardeşi Mehmet Öcalan'ın ziyaret etmesi bekleniyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), uzun süredir herhangi bir ziyaretin gerçekleşmediği Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dair şüpheler olduğunu dile getiriyordu.

Aralarında HDP milletvekilleri ve DBP'li belediye başkanlarının olduğu 50 kişi, 15 Temmuz'dan beri haber alamadıkları ve can güvenliğinden endişe duydukları PKK lideri Öcalan ile görüşün sağlanması için süresiz açlık grevi başlatmışlardı.

Açlık grevinin yapıldığı Vedat Aydın Konferans Salonu'nda "Öcalan'ın sağlığı ve güvenliği icin endişeliyiz, görüşme derhal sağlansın" pankartlarının yanı sıra Öcalan posterleri de asılmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Öcalan'ın sağlık durumuna dair ortaya atılan iddialara tepki göstererek "Öcalan'ın sağlığıyla ya da güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun yok. Sürekli controller yapılıyor… Abdullah Öcalan konusu bölücü terör örgütü tarafından sürekli istismar ediliyor ve kamuoyuna sürekli yanlış bilgiler aktarılıyor" demişti.