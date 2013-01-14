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Politika

Öcalan'a 12 kanallı 42 ekran LCD TV

Başbakan Yardımcısı Arınç, 'Öcalan'a daha önce disiplin cezaları verilmiş. Bu cezalar 2011 yılı sonu itibariyle sona ermiş' dedi

14 Ocak 2013 21:05

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Abdullah Öcalan'ın odasına 12 Ocak'tan itibaren 42 ekran LCD ekran televizyon konulduğunu ve 12 kanal izleyebildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu yılın ilk toplantısını bugün yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Başbakanlık Yeni Bina'da gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Öcalan'ın disiplin cezasına da değinen Başbakan Yardımcısı Arınç, "Öcalan'a daha önce disiplin cezaları verilmiş. Bu cezalar 2011 yılı sonu itibariyle sona ermiş. Bir yıl izlenmiş ve disiplin cezası gerektirecek bir durum görülmemiş. Buna ceza ve infaz kurumundaki idare ve gözlem kurulu karar veriyor. Bu sebeple 12 Ocak 2013 günü odasına 42 ekran LCD televizyon konmuş. Aynı gün saat 15.30 itibariyle TRT1, TRT 6, CNN Türk, Kanal 7, Samanyolu, Show, Kanal D, atv, Star, Ülke TV, Kanal 24 ve NTV yayınlarını izleyebilmektedir." dedi.

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