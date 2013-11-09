Öcalan: Çözüm süreci Sırat Köprüsü üzerinde

İmralı’ya giden BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra İstanbul'a döndü. İmralı'ya giden 12'nci heyette yer alan İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan'ın, “Çözüm süreci ciddi bir aşamaya gelmiştir. Süreç halen devam etmekle beraber bir sırat köprüsü üzerindedir. Bütün olumsuzluklara rağmen tek canlı da olsa barış iradesini sürdürme kararlılığımız vardır" dediğini bildirdi.

İmralı’dan dönen heyetin yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

BDP Grup Başkanvekilleri Sayın Pervin Buldan ve Sayın İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyetin bugün İmralı’da gerçekleştirmiş olduğu görüşme sonrası Sayın Öcalan’ın kamuoyuna iletilmesini istediği mesaj şöyledir:

“Öncelikle barışa ve demokratik bir çözüme inanan ve bu amaçla seferber olup katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Çözüm süreci çok ciddi bir aşamaya gelmiştir. Süreç halen devam etmekle beraber bir sırat köprüsü üzerindedir. Şimdiye kadar atılan adımlar ve yapılan fedakârlıkların çoğu tek yanlı olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen tek yanlı da olsa barış iradesini sürdürme kararlılığımız vardır.

Süreç üzerinde oluşabilecek her türden komployu etkisiz kılmanın tek yolu acil demokratikleşmedir. Bunun en önemli ayaklarından birisi de sürecin en temel eksiği olan yasal dayanak ve altyapının biran önce oluşturulması olacaktır.

Bu itibarla bütün demokrasi güçlerini bu doğrultuda katkı oluşturmaya davet etmek tarihi sorumluluğumuzdur.

Başta sağlık sorunları yaşayanlar olmak üzere tüm tutsaklara ve bütün halkımıza selam sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.”