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Politika

HDP'li Sırrı Süreyya Önder yeniden İmralı heyetinde

Sırrı Süreyya Önder’in, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile birlikte adaya gitmesine Adalet Bakanlığı tarafından onay verildiği belirtildi

08 Kasım 2013 14:08

BDP'den HDP'ye geçen Sırrı Süreyya Önder, yeni partisinde Müzakere ve Çözüm Sürecinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından yeniden İmralı heyetine kabul edildiği öğrenildi.

BDP ’li Pervin Buldan geçen hafta İmralı ’ya yeni bir heyetin gitmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. İmralı’ya bu haftasonu gitmesi beklenen heyette sürpriz bir isme onay verildiği öğrenildi.

Radikal’den Rifat Başaran’ın haberine göre Gezi Parkı ’nda iş makinalarının karşısına geçerek günlerce süren eylemlerin kıvılcımını çıktığı gerekçesiyle heyetten çıkarılan Önder’in, BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile birlikte adaya gitmesine Adalet Bakanlığı tarafından onay verildiği belirtildi. Bir sonraki heyete DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün de dahil edilmesi bekleniyor. Öcalan geçen ay kendisiyle görüşen BDP’lilere, “Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’de heyete dahil edilsin” demişti.

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