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Öcalan, Salih Müslim'e ne dedi?

Eyüp Can: Türkiye, PYD ile gerçek anlamda bir işbirliğine gidemedi

27 Temmuz 2013 16:15


Radikal gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp CanAbdullah Öcalan'ın en son mektubunda PYD Eşbaşkanı Salih Müslim verdiği mesajın ne olduğunu yazdı. Can, "Öcalan'ın  en son yazdığı mektupta PYD Eşbaşkanı Müslim’e çok açık ve net ‘tek taraflı ve tek başına hareket etme’ mesajı verdiğini, artık kamuoyu ve basının önüne tek başına çıkma" dediğini aktardı.

Eyüp Can'ın Radikal'de "Öcalan, Salih Müslim'e ne dedi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hemen herkes ‘çözüm süreci’ aralık ayı sonunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yaptığı görüşmeyle başladı sanıyor.
Oysa fiili olarak süreci başlatan Eylül 2012’de Öcalan’ın Başbakan Erdoğan’a yazdığı mektuptu.
Çünkü o mektupta Öcalan Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek Başbakan’dan çözüm sürecini tekrar başlatmasını istiyordu.
Hatırlayın, geçen yıl yaz sonu Esad Suriye’nin kuzeyini PYD’ye bırakınca bir anda ortalık karışmıştı. İşte Öcalan bu toz duman arasında Suriyeli Kürtleri bir tehdit değil bir fırsat penceresi olarak hükümetin gündemine soktu.
Türkiye kendi içinde Kürt sorununu çözer terör ve şiddete son verebilirse bölgede Türkler ve Kürtler çok daha önemli bir aktör olabilirdi.

(...)Öcalan en son yazdığı mektupta PYD Eşbaşkanı Müslim’e çok açık ve net ‘tek taraflı ve tek başına hareket etme’ mesajı verdi.
Hatta öyle ki “Artık kamuoyu ve basının önüne tek başına çıkma” dedi.
PYD olarak değil o bölgedeki tüm etnik ve dini grupları bir potada toplayarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Yani Hakan Fidan’dan önce Öcalan Kandil ve PYD’ye tek taraflı hareket etmeyin mesajını iletti.
Çünkü hem Öcalan’ın Başbakan’a yazdığı mektup hem de çözüm sürecinin esası şu temel argümana dayalı.
Dahası tüm zorluklara rağmen bu konuda ortak bir mutabakat var: Türkiye Kürtlerle bölünmeyecek aksine Kürtlerle büyüyecek.

 

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