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Spor

Öcalan pozunun mimarı olan o futbolcu konuştu

Amedsporlu Yusuf Yağmur, Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası maçında takımının ikinci golünü atan futbolcuydu

02 Mayıs 2015 11:20

Veysi Polat

Spot Toto 2. Lig’de mücadele eden Amedspor, (Diyarbakırspor) Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı deplasmanda yenince namı Türkiye sınırlarını da aşmıştı. Burada sadece galibiyet değil daha çok futbolcuların İmralı’da hükümlü bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan pozunu vermeleriydi. O pozun mimarı olan 27 yaşındaki Diyarbakırlı Yusuf Yağmur, T24'e konuştu.

22 Ocak 2015 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası G Grubu dördüncü maçında Galatasaray'a konuk olan Amedspor, rakibini 2-0 yenmişti. Maç günü as kaptan Şehmus Özer dinlendirilince kaptan olarak sahaya çıkan ve ikinci golü atan Yusuf Yağmur, tarihi galibiyetin ve o meşhur Öcalan pozunun hikayesini şöyle anlattı:

İmralı'da tutuklu bulunan Öcalan'ın 12 yıl sonra ortaya çıkan ve sosyal medyada gündem olan fotoğraflarından biri.“Futbol yaşamımda en çok heyecanlandığım maçtı. Tribünlerde binlerce taraftar ve yedekleri beklerken as oyuncularıyla karşımıza çıkan bir Galatasaray.  Aslında bu bizi daha çok motive etti ve kenetledi. Tüm arkadaşlarım azimle mücadele etti. 1-0 öndeyken ve GS beraberlik golünü ararken son dakikalarda 2. kafa golünü atmıştım. Benim için unutulmaz bir maçtı. Maç öncesi bazı arkadaşlarıma ‘Yenersek Öcalan pozunu vereceğiz’ demiştim. Yendik ve ben de sözümü yerine getirdim. O an Sayın Öcalan’ın Galatasaraylı olduğu aklıma gelmedi… Ancak maçtan sonra Sayın Öcalan ilk takımının Amedspor olduğunu deklare etti.”

Veysi Polat ve Yusuf Yağmur

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