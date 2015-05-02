Öcalan pozunun mimarı olan o futbolcu konuştu

Spot Toto 2. Lig’de mücadele eden Amedspor, (Diyarbakırspor) Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı deplasmanda yenince namı Türkiye sınırlarını da aşmıştı. Burada sadece galibiyet değil daha çok futbolcuların İmralı’da hükümlü bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan pozunu vermeleriydi. O pozun mimarı olan 27 yaşındaki Diyarbakırlı Yusuf Yağmur, T24'e konuştu.

22 Ocak 2015 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası G Grubu dördüncü maçında Galatasaray'a konuk olan Amedspor, rakibini 2-0 yenmişti. Maç günü as kaptan Şehmus Özer dinlendirilince kaptan olarak sahaya çıkan ve ikinci golü atan Yusuf Yağmur, tarihi galibiyetin ve o meşhur Öcalan pozunun hikayesini şöyle anlattı: