Öcalan posteri suç unsuru sayıldı; eski Sur Belediye Başkanı'na dava açıldı

Gaziantep 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile Ayhan Ünlü hakkında skandal bir dava açtı. Mahkeme, seçim mitinglerinde açılan ve bir yıl sonra bir öğrenci derneğine yapılan baskında bulunan “Öz yönetimle özgür kimliğe” pankartını ve Abdullah Öcalan posterlerini suç unsuru olarak kabul ederek, Demirbaş hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla dava açtı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine Yeditepe Mahallesi’ndeki Dilok Demokratik Öğrenci Derneği’ne baskın yapıldığı ve burada PKK’ye ait bayrak ve posterlerin bulunduğu yer aldı. Aramada Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı, örgüte ait yayınlar, örgütsel dokümanlar ve üzerinde “Öz yönetimle özgür kimliğe” ibaresi bulunan seçim pankartlarının bulunduğuna yer verilen iddianamede, 1 numaralı şüpheli olarak görülen Abdullah Demirbaş ve Ayhan Ünlü hakkında TCK’nın 314/2, TCK’nın 58/9, 53/1, 54 maddeleri uyarınca “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 5 ile 10 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istendi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan ve KCK’dan tutuklandıktan sonra hastalığı nedeniyle tahliye edilip tutuksuz yargılanan Demirbaş, 2014 yılında BDP’den Gaziantep’te Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmişti. Ayhan Ünlü de Belediye Eş Başkan adayıydı.