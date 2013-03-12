Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısını sinevizyonla mı yapacak?

Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını 21 Mart'ta aracılar yoluyla değil bizzat kendi sesi ve görüntüsüyle yapacağı iddia edildi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 21 Mart'ta Diyarbakır'da yapılacak kutlamalarda Öcalan'ın barış planının ilan edileceğini duyurdu.

İddialara göre Öcalan silah bırakma çağrısını aracılar yoluyla değil bizzat kendi sesi ve görüntüsüyle yapacak. Bunun için İmralı'da bir video hazırlanacak. Bu video sinevizyonla Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında halka izlettirilecek.

Güneydoğu'da kulaktan kulağa yayılan bu iddialar henüz Ankara'dan herhangi bir yankı bulmuş değil. Ama sürecin sabote edilmesinden endişe duyan hükümetin böyle bir plana izin verme ihtimali düşük görülüyor.

Abdullah Öcalan'la BDP heyeti arasında yapılan görüşmenin tutanaklara yansıyan bölümünde Öcalan, hazırladığı barış planına ilişkin yol haritasını tarif etmiş ve "Newroz’da bunu ilan etmek istiyorum. İlanı ben yapacağım" demişti.

Eyüp Can: Öcalan, 21 Mart'tan önce 'çekilin' diyecek



İmralı görüşmelerinin ardından başlayan süreçte yeni bir iddia: Öcalan bir iki haftaya kadar PKK'ya 'Çekilin' çağrısı yapacak.



Abdullah Öcalan'ın Nevruz'u beklemeden yeni bir adım atacağı iddia edildi.

İmralı görüşmelerinin ardından Kandil ve Avrupa'ya gönderdiği mektupların yanıtı gelmeden Öcalan'ın PKK'ya çekilme çağrısında bulunacağı öne sürüldü.

Görüşmelerin ardından Öcalan'ın iyi niyet gösterisi olarak 21 Mart'taki Nevruz'da çekilme çağrısı yapılacağı belirtiliyordu ancak Radikal gazetesi yazarı Eyüp Can, bu çağrının öne alındığını yazdı.

Can'a göre, Kandil, Öcalan'ın bu çağrısını yerinde bulmuyor ama itiraz etmeyecek. Bunun yerine KCK tutuklularının durumunda olumlu gelişmeler bekliyor ve barış sürecinde TBMM'nin etkili olmasını talep ediyor.

Radikal yazarına göre, bir iki hafta içinde 'çekilin' çağrısı yapacak Öcalan, bu hareketi ile Nevruz'u barış şenliğine çevirmeyi amaçlıyor.

Öcalan, İmralı'yı ziyaret eden BDP'li heyete "Çatışmazlık ve geri çekilme çağrısını Nevruz'da bizzat ben yapacağım" demişti.