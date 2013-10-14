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Politika

Öcalan: Önümüzde dağ gibi sorunlar var, derinlikli müzakere sürecine girilmeli

İmralı'dan dönen Pervin Buldan, Öcalan'ın anlamlı, derin müzakereler için devletin tavrını beklediğini söyledi

14 Ekim 2013 21:47

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, BDP heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan’ın “Derinlikli müzakere sürecine geçilmesi gerekiyor” dediğini aktardı. Buldan, BDP Bingöl Milletvekili ve Grup Başkanvekili İdris Baluken ile birlikte gittikleri İmralı'da Öcalan'ın kendilerine, "Yürütülen çaba ile toplum rahatladı, fakat dağ gibi sorunların önümüzde duruyor" dediğini söyledi.

ANF'de yer alan habere göre, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile BDP heyetinin yaptığı görüşmenin detaylarına ilişkin Sterk TV'nin anahaber bültenine konuştu.  Buldan, “İmralı adasında Sayın Öcalan ile yaptığımız görüşmeye Sayın Demirtaş katılmadı. Heyetten çıkarıldı” dedi.

Abdullah Öcalan ile yaklaşık ikibuçuk saat süren bir görüşme yaptıklarını vurgulayan Buldan, görüşme için, “Yürütülen çaba ile toplum rahatladı, fakat dağ gibi sorunların önümüzde durduğunun altını önemle çizdi” dedi.

Abdullah Öcalan’ın “Bu çalışma, hatası ve sevabı ile yılını doldurdu” dediğini de aktaran Buldan, önerilerini yazılı ve sözlü olarak ilettiğini de belirtti.

Buldan, Öcalan'ın anlamlı, derin müzakereler için devletin tavrını beklediğini, sürecin hassasiyeti nedeniyle zaman kaybetmeden derinlikli müzakere sürecine geçilmesi gerektiğini vurguladığını sözlerine ekledi.

Öcalan'ın, “Bu müzakerenin anlamlı, sonuç alınabilir müzakere olabilir” dediğini de kaydeden Buldan, bir yıldır yasal zeminin oluşmadığı gibi, gelişmenin kaydedilmediğini söylediğini aktardı. Buldan, Öcalan’ın “Süreç ile ilgili umudumu kaybetmedim, ancak bunun hayal kırıklığına dönüşmemesi gerekiyor” dediğini söyledi.

Buldan, ayrıca Öcalan’ın "El Kaide ve El Nusra gibi, İslama ihanet halindeki kesimlere karşı Amed’de Demokratik İslam Kongresi çağrısı" yaptığını söyledi.

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