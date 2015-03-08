Öcalan: Neçirvan Barzani'yi seviyorum, o beni anlıyor

Abdullah Öcalan’ın, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani için, “Neçirvan Barzani’yi seviyorum, o beni anlıyor” dediği öğrenildi.

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Basın Sekreteri Sami Ergoşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gün önce İmralı'da Öcalan’la görüşen milletvekilleri Leyla Zana ve Sırrı Süreyya Önder’in Öcalan’a Barzani’nin selamlarını ilettiğini ve Öcalan’ın, “O çalışkan biridir, onu seviyorum, o beni anlıyor” dediğini duyurdu.

Rûdaw’a konuşan Sami Ergoşi, “Öcalan bu sözleri, Neçirvan Barzani’nin Leyla Zana aracılığıyla ilettiği barış ve çözüme yönelik destek mesajına karşılık söyledi” dedi.

Ergoşi, geçtiğimiz hafta Neçirvan Barzani’nin Türkiye gezisinde de Erdoğan’a, “Öcalan barış için bir şanstır” dediğini hatırlattı.