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Politika

Öcalan mazgaldan yana dertli!

İmralı'da tutuklu bulunan PKK’nın elebaşısı, gözetlendiği mazgalın sık sık açılıp kapanmasından şikâyetçi oldu.

06 Ekim 2008 03:00

İmralı'da cezasını çeken PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan, gözetlendiği mazgalın sık sık açılıp kapanmasından şikâyetçi oldu.

İmralı Adası’ndaki cezaevinde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, kendisini ziyaret eden avukatlarına, gözetlendiği mazgalın sık sık açılıp-kapanmasından şikâyetçi olduğunu söyledi.
Öcalan’ın geçen hafta avukatları ile yaptığı görüşmeyle ilgili PKK’nın sözcülüğü yapan internet sitelerinde haberler yer aldı. Söz konusu görüşmede iddiaya göre Öcalan avukatlarına şunları söyledi:
“Buradaki görevlilerin tavırlarında bir sertleşme var. Bireysel olduğunu düşünmüyorum, kimi politikalarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yine bu mazgal meselesi. Ben, ‘Zaten içerisini aletle kontrol ediyorsunuz, mazgalı açık da bırakabilirsiniz ama iki de bir açıp kapatmayın’ dedim. Bu yüzden uyuyamıyorum, kitap okuduğumda da mazgal sesinden rahatsız oluyorum.”
Öcalan’ın avukatlarına, “Avrupa’nın, Rusya’nın ve İran’ın tarihi ile İslam Uygarlığıyla ilgili kitap okumayı düşünüyorum” dediği iddia edildi.

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