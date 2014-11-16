'Öcalan mart veya nisanda silah bırakma çağrısı yapabilir'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, çözüm sürecinde karşılıklı adımların eş zamanlı atılması halinde Abdullah Öcalan'ın Mart veya Nisan ayında silahların bırakılması için PKK 'ya çağrı yapabileceğini söyledi.

Hükümetin, 6-8 Ekim olayları gerekçesiyle askıya aldığı çözüm süreci görüşmeleri, yarın HDP'nin İmralı heyetinin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yapacağı görüşmelerle yeniden başlayacak. HDP'nin Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, yarın Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile yapacakları görüşme itibariyle diyalog kanallarının tekrar resmi olarak açılmış olacağını belirterek, "Yarın yapacağımız görüşmede İmralı'ya gidişimiz ile ilgili tarih belli olacak. İmralı ziyareti tahmini olarak önümüzdeki hafta 22-23 Kasım gibi görünüyor" dedi.

'Yeni isimlerin İmralı'ya gidişi de yarın netleşecek'

Ferit Aslan'ın DHA’da yer alan haberine göre, HDP Grup Başkanvekili Buldan, tarihi netleşecek olan İmralı ziyaretini mevcut heyet ile mi yoksa müzakere heyetine dahil olması beklenen isimlerle mi gidecekleri konusunda ise "Heyetin adaya müzakere heyetine katılacak yeni isimlerle gidip gitmeme konusu da yarınki görüşmede netleşecek. Bunlar yarınki görüşmede masaya yatırılacak. Müzakere heyetinin genişlemesi ve adaya bizim dışımızda kimlerin gideceği yarın netleşecektir" diye konuştu.

Öcalan'ın yapılacak olan müzakerelerin olumlu gitmesi durumunda Mart- Nisan ayında silahların bırakılması konusunda PKK'ya çağrı yapabileceği ile ilgili soru üzerine ise HDP'li Buldan, "Adımların karşılıklı atılması yönünde bir şey var, talep var. Senkronik bir şekilde eş zamanlı hükümette adım atacak, hareket de adım atacak. Karşılıklı bu adımların atılması ile süreç gelişecek. Sayın Öcalan ile son görüşmemizde bu telaffuz edildi. Adımlar karşılıklı olarak atılırsa ve bir düzene girilirse muhtemelen Mart veya Nisan ayı gibi bir çağrı yapılabilir. Ama, her şey atılacak olan adımlara bağlıdır" dedi.