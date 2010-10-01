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Öcalan Kandil'e direkt telefon istedi

Öcalan, PKK'nın tasfiyesinde örgüte daha iyi hakim olmak için İmralı-Kandil arasında telefon hattı açılması talebinde bulundu.

01 Ekim 2010 03:00

T24 - Öcalan, PKK'nın tasfiyesinde örgüte daha iyi hakim olmak için İmralı-Kandil arasında telefon hattı açılması talebinde bulundu.


İmralı'da devlet yetkilileriyle Abdullah Öcalan arasındaki görüşme trafiğiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor.

Üst düzey istihbarat yetkililerinin de bulunduğu görüşmelerde Öcalan 11 yıldır bulunduğu İmralı'daki koşullarını gündeme getirdi. Cezaevinde saldırıya uğradığını ve saçlarının kesildiğini söyleyen Öcalan, yeni hücresinde koşulların iyileşmesine rağmen halen yasal haklarını kullanamadığından yakındı ve gazete verilmemesinden şikayetçi oldu.


Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, görüşmelerin sağlıklı yürümesi ve alınacak kararlara örgütün uyması için ilginç bir istekte bulundu.


Kandil'de birbirlerinden farklı hareket ettikleri devletin istihbarat raporlarına da giren örgütün üst düzey yöneticileriyle iletişim kurmak istediğini söyleyen Öcalan, yetkililerin gözetiminde örgütün lider kadrosuna İmralı'daki görüşmelerin sonucunu iletmek üzere özel bir telefon hattı verilmesini istedi.


Öcalan'ın talebinin istihbarat yetkilileri tarafından Başbakanlığa iletildiği belirtiliyor.


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