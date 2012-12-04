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Öcalan İmralı'dan yeni açılım sinyali mi verdi?

Mehmet Öcalan 17 Kasım'da görüştüğü Abdullah Öcalan'ın 'derin güçler sabote etmezse 15-20 gün içinde yeni açılım olabilir' dediğini açıkladı

04 Aralık 2012 11:45

 

Cezaevlerinde süren açlık grevleri sırasında İmralı'da ağabeyi Abdullah Öcalan ile görüşen Mehmet Öcalan görüşmeye ilişkin yeni bir ayrıntıyı açıkladı. Mehmet Öcalan, "Ağabeyim 15-20 gün içinde yeni açılım olabilir. Derin güçler sabote etmezse, bu açılımdan netice alınabilir" dedi.
 
Akşam gazetesinden Helin Alp'in haberine göre Mehmet Öcalan görüşmenin ayrıntılarını "Görüşmeye 25 dakika gelmedi. Müdüre, neden geciktiğini sordum. Oradaki diğer hükümlülerle görüştüğünü, 'avukatlarının neden gelmediğini' sorduğunu ifade etti. Ağabeyim daha sonra yanıma getirildi. Ancak yaptığımız görüşmede, avukatlarını görmek isteyip istememe konusunu benimle paylaşmadı. Devlete, 'avukatlarımla görüşmek istemiyorum' dediyse, bunu bilemem. Ne biliyorsa, devlet biliyor. Ama benim görüşüm, Öcalan'ın avukatlarını beklediği yönünde. Gündemdeki öncelikli konu açlık grevleriydi. Zaten benim adaya götürülüş sebebim de bu konuydu. Açlık grevi eylemcilerinin durumunu sordu ve 'açlık grevleri benim için yapılıyorsa, mesaj yerini bulmuştur. Bu insanlara yazıktır. Açlık grevine son versinler' dedi.
 

'Yeni açılım olabilir'

 
Mehmet Öcalan, görüşmeyi, "Görüşme süremiz fazla değildi. Buna rağmen açlık grevi dışında çok önemli bir konuya daha değindi. Bunu ilk kez şimdi açıklıyorum. Ağabeyim 15 - 20 gün içinde yeni bir açılım olabileceğini söyledi ve 'devlet oyalama taktiği uygulamazsa ve derin güçler sabote etmezse, bu açılımdan netice alınabilir. Tek endişesi, kendi tabiriyle 'derin güçlerin' yeni açılım sürecini engellemesiydi. Bunu da, 'derin güçler yine devreye girerse açılımı kapatabilirler. Mesele Kürt sorunudur. Demokratik şekilde iki tarafı incitmeden ortak bir yol bulabiliriz. Olumlu bir açılım adımı atılırsa sonsuza kadar katkı sunarım' sözleri ile anlattı.
 

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