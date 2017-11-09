Öcalan için Bodrum HDP'de açlık grevi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 6 HDP\'li, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan\'ın cezaevindeki sağlık ve güvenlik koşullarıyla ilgili kaygıların arttığı belirterek, \"Tecrit acilen sonlandırılmalıdır\" diyerek açlık grevi başlattı.

Bodrum HDP İlçe Başkanlığı binasında bugün \'Tecrit acilen sonlandırılmalıdır\' başlıklı basın açıklaması düzenlendi. İlçe eş Başkanı Fulya Erdoğan\'ın ile 30 partili açıklamaya katıldı. Açıklamayı ise Muğla HDP İl Eş Başkanı Fatoş Ay, yaptı. Ay, \"Öcalan herhangi bir hükümlü değildir. Kürt halkı kendisinin sağlık durumunu birinci elden, yani kendisinden duymak ve öğrenmek beklentisindedir. Bu tecrit politikası insanlarımızda ciddi kaygılar yaratmaktadır. Üstelik bu kaygılar yersiz de değildir. Kürt halkının her türlü hakkının yok sayıldığı, gasp edildiği koşullarda Sayın Öcalan\'ın sağlık ve güvenlik koşulları ile ilgili yapılan savcı açıklamaları güven verici ve inandırıcı değildir\" dedi. Meclis\'i göreve çağıran Ay, şöyle dedi:

\"Meclis bu konuda aktif, barışçı ve demokratik bir tutum geliştirmek istiyorsa adım atmalı, siyasi partiler büyük barış ve çözüm girişiminin sahibi ve yöneticisi olmalıdır. İmralı Adası\'na aile, avukat veya siyasi bir heyet bir an önce gitmelidir. Bu gerçekleşmeden yapılacak hiçbir açıklama, bizleri ve halklarımızı tatmin etmeyecek, kaygılar asla azalmayacak gittikçe derinleşecektir. İnsanlık dışı tecrit acilen sonlandırılmalıdır.\"

Öcalan\'ın fotoğrafının bulunduğu ilçe binasında yapılan açıklamanın ardından ilçe eş başkanı Fulya Erdoğan, ilçe yönetim kurulu üyelerinden Zuhal Macit, Selim Dumanlı, Reşat Kuyusal, Ersin Yaşar, Reşat Karataş üzerinde \'Tutsaklık Kaybedecek\' ve \'Tecrit Kaybedecek\' yazılı önlükler giyerek alkışlar arasında açlık grevine başladı. Açlık grevinin 3 gün süreceği belirtildi.

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