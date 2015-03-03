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Öcalan gösterisine katılanlara hapis cezası Türkiye'yi AİHM'de mahkûm ettirdi

AİHM, Öcalan'ın Türkiye getirilmesinin yıldönümü gösterilerine katılanlara verilen hapis cezasında Türkiye'yi mahkum etti

03 Mart 2015 15:51

Cizre’de Abdullah Öcalan için protesto gösterileri sırasında gözaltına alınıp 9’ar yıl hapis yatan 9 sanığın avukatı davayı AİHM’e taşıdı. AİHM, Türkiye’yi makum ederek her bir sanığa 7 bin euro tazminat ödenmesine hükmederek tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin yıldönümü olan 15 Şubat 2005 tarihinde yapılan ve olaylı geçen protesto gösterisinde gözaltına alınan Seyfettin Didmen, Behice Tanrıverdi, Özlem Güven, Ali Güven, Abdurezak Tül, Hüseyin Avşar, Bahaettin Yağarcık, Sabri Dal ve Revşan Gün, ’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’ etmekten yargılandıkları Cizre 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1.5 yıl hapis ve 489 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Dosya Yargıtay’a giderken, Yargıtay’ın kararı onaması ile tutuksuz yargılanan 9 kişi cezaevine konuldu ve 9’ar ay hapis yattı. Sanıkların avukatı Tahir Elçi, davayı AİHM’e taşıdı. AİHM 18 Haziran 2013’te verdiği kararda Türkiye’yi mahkum etti.


7 bin euro tazminat

 

AİHM kararında, toplantı ve gösteri yasasının 11’inci maddesinin demokratik bir toplumda gerekli bir düzenleme olmadığını, söz konusu sanıkların hem soruşturma sürecinde, hem de yargılama sürecinde şiddet eylemlerine katıldığına dair somut bir delilin bulunmadığını, gösteride bir grup şiddete başvururken, şiddete başvurmayan kişilerin haklarının engellenemeyeceği gerekçesiyle Türkiye’ye mahkum etmişti. AİHM, kararında Türkiye’nin her bir sanığa 7 bin euro tazminat ödemesine de hükmetti.

AİHM’in bu kararından sonra avukatlar Tahir Elçi ile Neşet Girasun, yeniden yargılama için geçen yılın Ocak ayında Cizre 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, 9 müvekillerinin yeniden yargılanmasını ve haklarında verilen mahkumiyet kararlarının kaldırılmasını talep etti. Yeniden yargılamayı kabul eden mahkeme, kararını dün açıklayarak 9 sanığın beraatine karar verdi

 

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