BDP'nin Cizre mitinginde ortalık karıştı!

Cizre'de BDP'nin düzenlediği 'Özgürlük Yürüyüşünü Selamlıyoruz' mitinginde olay çıktı.

'Özgürlük Yürüyüşünü Selamlıyoruz' adıyla miting yapacaklarını söyleyerek toplanan Nuh Mahallesinde toplanan gruba, mitingin izinsiz olduğunu belirtirken dağılması için güvenlik güçleri uyarıda bulundu.

Polis tazyikli su ve gaz kullandı

Aralarında Cizre Belediye Başkanı BDP 'li Mustafa Gören ile parti yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişilik grup, PKK ve Abdullah Öcalan lehine gösteri yapmaya başlayınca güvenlik güçleri müdahale etti. Göstericiler de taş atmaya başlayınca güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombası kullandı ve ortalık savaş alanına döndü.

Grubun dağılması için güvenlik güçleri uyarıda bulundu, ardından da müdahale etti. Ortalık savaş alanına dönerken, ara sokaklara kaçan göstericilerle polis arasında çatışma bir süre devam etti.

Cizre'de gerginlik sürerken, güvenlik güçleri başta Cizre- İdil karayoluyla olmak üzere ilçede geniş güvenlik önlemi aldı.