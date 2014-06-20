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Politika

'Öcalan, gelecek yıl bu meydanda size selam verecek'

Sırrı Süreyya Önder: Kimse unutmamalı Öcalan tutsak oldukça barış da tutsak olacaktır

20 Haziran 2014 11:07

Diyarbakır İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Öcalan’a özgürlük mitingi’nde konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki yıl kendisinin meydanda selam vereceğini söyledi.

Önder, “Başta kadınlar ve gençlik Amed halkı Kürt halkı mazlumlar Türkiye halklarının özgürlük ve demokrasi mücadelesi bu dirayette gelişirse önümüzdeki yıl sayın Öcalan kendisi bu meydanda size selam verecek.” dedi.

AA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde çok sayıda PKK, KCK, YDG-H bayrak ve flamaları yer aldı. Diyarbakır Emniyeti de mitingin dört ana girişinde üst araması yaptı. Türk bayrağının indirilmesi nedeniyle Diyarbakır polisi, bölgede bulunan Türk bayraklarının yanında zırhlı araçlarla nöbet tuttu.

Kendilerine en çok barış sürecinin sonunda Öcalan’ın serbest kalıp kalmayacağının sorulduğunu belirten Önder, “Bugün onlara cevabı yalnızca bizim verebileceğimizi söylemek için bir aradayız” diye konuştu.

Kendilerinin bir mucize beklemediğini belirten Önder, “Bugün Kürtlere kırım uygulayanları ödüllendirdiler, onlardan valiler, bakanlar oluşturanlar belki utanmıyorlar ama biz onların adına utanıyoruz. Kimse unutmamalı Öcalan tutsak oldukça barış da tutsak olacaktır” şeklinde konuştu.

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