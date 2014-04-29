Öcalan: Ev hapsine çıkmak istiyorum

İmralı'da hükümlü Abdullah Öcalan'la görüşen Fatma Öcalan, kardeşinin ev hapsine çıkmak istediğini söyledi.

Sabah saatlerinde kızı Dilek Öcalan ve iki hükümlü yakını ile birlikte İmralı’ya giden Fatma Öcalan, akşam saat 20.30′da Gemlik’e döndü. Gemlik Jandarma Komutanlığı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatma Öcalan, “Ben eziyet çektim, zorla gittim, ayağım ağrıyor. İstiyoruz ki oradan çıksın. Ev hapsine getirmek istiyoruz. Oraya gidemiyoruz. Ben söylüyorum bunları. Kendisi de dedi. Kendisi de dedi, ‘buradan çıksam iyi olur. Başka yere kolaylıkla gelirsin, görüş yapar gidersin’ dedi.”

‘Seçimlerde iyi yapmışlar’

azetecilerin, “Uzman çavuşların kaçırılmasıyla ilgili bir şeyler söyledi mi?” şeklindeki sorusuna ise Fatma Öcalan, “Onlarla ilgili konuşmadı. Bir saat aile için konuştuk, köy tarafından, belediye başkanlarından konuştuk. Seçimler hakkında. Seçimler için ‘iyi yapmışlar, almışlar, bizden taraf belediyeler çıktı’ dedi, çok sevindi. Başka bir şey demedi.” diye konuştu.

Fatma Öcalan, bir gazetecinin, “Öcalan ev hapsimi istiyor, kendisi dile getirdi mi bu talebi?” şeklindeki sorusuna, “Evet söyledi. Ben dedim, ‘gelemiyorum. O dedi ‘buradan çıksam, hapse alsanız iyi olur, gider gelirsiniz’ Ben gemiye inip çıkamıyorum. 2 saattir eziyet çekiyorum. Ayaklarıma şeker vurmuş. Zorluk çektim yani.” cevabını verdi.