'Öcalan dosyası kapandı'

T24 - Terörle Mücadele Kanunu'nda kamuyoyunda "taş atan çocuklar" olarak bilinen çocukların yargılanmasıyla ilgili kanun değişkiliğinindeki bir maddeye CHP'den "Öcalan'ın yeniden yargılanmasının yolunu açacağı" gerekçesiyle itiraz geldi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Sadulllah Ergin CHP'nin itirazını dikkate aldıklarını, gerektiği takdirde bu maddeyle ilgili ayrı bir teknik çalışma yapabileceklerini ifade etti. Ancak Eski AİHM yargıcı ve Milliyet gazetesi yazarı Rıza Türmen, AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarını hatırlatarak Öcalan dosyasının "kapandığı"nı söyledi.



Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun Rıza Türmen'le gerçekleştirdiği "Öcalan yargılanamaz, dosya kapandı" başlıklı söyleşi şöyle:



'Öcalan yargılanmaz, dosya kapandı'



AİHM eski yargıcı Rıza Türmen ve AİHM uzmanı Prof. Dr. Osman Doğru "Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı" düzenlemesinin Öcalan’ı hiçbir biçimde etkilemeyeceğini söyledi.



Milliyet gazetesi yazarı Türmen, Öcalan’ın yeniden yargılanıp yargılanamayacağına yönelik muhalefetin gündeme getirdiği tartışma için şöyle konuştu:



“Yeniden yargılama konusunda mevzuata garip bir istisnanın konulması Öcalan nedeniyle oldu. Bu istisnayı hukuken açıklamak mümkün değil. Çünkü, sadece Öcalan değil, PKK’lı Hulki Güneş gibi çok sayıda isim AİHM’de haklı bulundu. AİHM, bilindiği gibi Öcalan’ın adil yargılanmadığına, dosyasının yeniden açılması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine, Türkiye’deki yetkili mahkemeler, avukatlarının da başvurusu doğrultusunda, Öcalan’ın dosyasını yeniden açtı. Mahkemeler, Öcalan’ın yeniden yargılanmasına gerek olmadığına karar verdi. Bu karar, AK Bakanlar Komitesi’ne gitti. Bakanlar Komitesi de ‘AİHM kararının gereği yerine getirilmiştir. Dosya yeniden incelenmiştir’ kararı verdi. Yani, Öcalan’ın yeniden yargılanmasına gerek olmadığı karar altına alındı. Dosya kapandı”



Daha önce Milliyet’e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğru da, “Bakanlar Komitesi, istisnai düzenlemeyi kaldırması için Türkiye’yi defalarca uyardı. İstisnai düzenlemenin kalkması, Öcalan’ı etkilemez. Komite, Öcalan’la ilgili kararını verdi.



'Öcalan maddesi' tasarıdan çıkacak



Ergin, CHP’nin itirazını “not ettiğini, tek maddenin tasarıyı bloke etmemesi için” düzenlemenin yenilenebileceği mesajını verdi



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kamuoyunda “taş atan çocuklar düzenlemesi” olarak bilinen Terörle Mücadele Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’yla ilgili bilgi vermek üzere dün (10 Mart 2010) sırasıyla CHP, BDP ve MHP grup yönetimlerini ziyaret etti. Ergin, CHP’nin Abdullah Öcalan’ın yeniden yargılanmasının yolunu açacağı gerekçesiyle yaptığı itirazı “not ettiğini, tek maddenin tasarıyı bloke etmemesi gerektiğini” belirterek, düzenlemenin tasarıdan çıkarılabileceğinin sinyalini verdi. Ergin, şöyle konuştu:



“Yeniden yargılamaya ilişkin maddeyi düzenleyen (Ceza Muhakemesi Yasası’nın) 311/2. maddesine ilişkin çekincelerini ilettiler. CHP’nin bu tereddütlerini not ettik. Şayet, diğer grupların da bu maddede ortak endişesi varsa, bunu belki ayrı bir teknik çalışmaya tabi tutabiliriz ama bu madde tasarının diğer maddelerini bloke etmemeli. 311/2 maddesiyle ilgili değerlendirmeyi, tereddütler doğrultusunda yeniden görüşüp, bu noktada tereddüt kalmayıncaya kadar bir çalışma da yapılabilir. (Öcalan’a af getirilebileceği görüşleri üzerine) Bizim öyle bir öngörümüz yok,”



Bu arada Cumhurbaşkanı Gül, tasarıyla ilgili olarak, “Büyüklerin günahını küçüklere ödetmemek gerekir. Umarım el birliği içerisinde bu yasa geçer” değerlendirmesinde bulundu.

