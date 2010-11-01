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Öcalan: Diyalog bitti müzakere başladı

DTP Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, bugün İmralı’ya giderek avukatı sıfatıyla Öcalan'la görüştü.

01 Kasım 2010 02:00

T24 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Aysel Tuğluk ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşme sona erdi. Tuğluk, Öcalan'la devlet arasındaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Öcalan'ın "artık sürecin diyalogdan müzakere sürecine geçti" dediğini aktaran Tuğluk, PKK'nın 2011 genel seçimlerine kadar uzattığı eylemsizlik kararından İmralı'ya gitmeden önce haberdar olduğunu, Abdullah Öcalan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

BDP’nin eski milletvekillerinden; DTP Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, bugün İmralı’ya giderek avukatı sıfatıyla Abdullah Öcalan'la görüştü. İmralı dönüşünde, görüşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Tuğluk, bir süre önce kesildiği yönünde haberler çıkan ‘Öcalan’la devlet arasındaki görüşmelerin’ devam ettiğini söyledi.


Öcalan: Devletin de barıştan yana olduğunu gördüm

Öcalan’ın, yapılan görüşmeleri 'nitelikli, ciddi ve önemli' olarak değerlendirdiğini söyleyen Tuğluk, Öcalan’ın, 'artık sürecin diyalogdan müzakere sürecine geçtiği' sözlerini aktardı.

Öcalan’ın, 'devletin de barıştan yana olduğunu gördüm’ dediğini belirten Tuğluk, siyasi partilere yönelik eleştirlerde bulunan Öcalan’ın AKP, CHP ve MHP’nin nemalanmak için süreci baltalayabileceklerini söylediğini ifade etti.

Hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Öcalan’ın, bu komisyonun alacağı her karara uyacağını beyan ettiğini belirten Tuğluk, hatta Öcalan’ın, komisyonun eylemsizlik, silah bırakma gibi kararlar alması durumunda da, bunların uygulanması için çaba sarf edeceğini söylediğini kaydetti.


Karayılan'a mektup götürüldü mü?

Öcalan’ın sürecin dışına çıkmadığını ve verilecek her türlü aktif görevi devam ettireceğini söyleyen Tuğluk, basında yer alan 'Karayılan’dan Öcalan’a mektup götürdüğü' haberlerine de 'böyle bir mektup yok' yanıtını verdi.

Görüşmeye gitmeden önce eylemsizlik kararının seçime kadar uzatıldığını bildiğini söyleyen Tuğluk, bunun Öcalan’ın da bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi.

MİT mensuplarının da görüşmeye katıldığı dedikodularını yalanlayan Tuğluk, eylemsizliğin, sürecin barışa çevrilmesi için önemli olduğunu kaydetti.


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