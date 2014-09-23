Öcalan: Devlet çözüm sürecini istismar ediyor

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen vasisi avukat Mazlum Dinç, Öcalan'ın IŞİD saldırılarıyla ilgili olarak, "Tüm Kürt halkının Rojava halkıyla seferberlik içine girmesi ve topyekun bir direniş göstermesi gerektiğini belirttiğini" söyledi. Avukat Dinç, Öcalan'ın çözüm süreciyle ilgili olarak da müzakere çağrısını yinelediğini aktardı.

Dinç, "Daha önceki görüşmelerinde de bunu belirtmişti. Aslında varolan ateşkes sürecinin de devlet tarafından istismar edildiğini belirtiyor. HES'ler, olsun, barajlar olsun daha önceki görüşmemizde belirtmiştik, yine son dönemde basına yansıyan Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği yönündeki haberler konusunda, aslında bütün bunları değerlendirdi. Devletin ateşkes sürecini istismar ettiğini, oyalama politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini ve artık müzakere sürecisinin başlaması gerektiğini belirtti" diye konuştu.

İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen vasisi avukat Mazlum Dinç akşam saatlerinde adadan döndü. Gemlik Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından yola çıkan Dinç, görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, avukat Dinç, Öcalan'ın IŞİD saldırılarıyla ilgili olarak, "Aslında Kürdistan'da yaşanan yüksek yoğunluklu bir savaş söz konusu. Buna karşılık tüm Kürt halkının sadece Rojava halkının seferberlik içine girmesi gerektiğini topyekun bir direniş göstermesi gerektiğini belirttiğini" söyledi.

'IŞİD'le müzakere yapıldı'

Öcalan'ın çözüm süreci ile ilgili olarak da açıklamalarını aktaran Dinç şöyle konuştu: "Öcalan, çözüm süreci ile bağlantılı olarak şunları belirtti: 2 yıla yakın bir süre diyalog süreci devam ediyor ama hala müzakere sürecine evrilmiş değil, bu özellikle Musul'da, Musul konsolosluğunda rehin alınan 49 rehinenin serbest bırakılması konusunda siyasi müzakere gerçekleştirildiği belirtiliyor ama Türkiye 'nin temel sorunu olan Kürt sorunu konusunda 2 yıldır devam eden siyasi bir süreç hala müzakereye evrilmedi. Yani süreç başlatılmış değil. Devlet oyalama politikasını ısrarla sürdürüyor. Bunun kabul edilemez olduğunu bir an önce müzakere sürecinin başlaması gerektiğini belirtti.

'Süreç istismar ediliyor'

Devam eden sürecin müzakere sürecine evrilmesi gerektiğini ifade etti. Hala devlet bu konuda adım atmış değil. Bir an önce devletin bu konuda ciddi adım atması gerektiğini müzakere sürecinin başlaması gerektiğini söyledi.

Daha önceki görüşmelerinde de bunu belirtmişti. Aslında varolan ateşkes sürecinin de devlet tarafından istismar edildiğini belirtiyor. HES'ler, olsun, barajlar olsun daha önceki görüşmemizde belirtmiştik, yine son dönemde basına yansıyan Türkiye'nin IŞİD'e destek verdiği yönündeki haberler konusunda, aslında bütün bunları değerlendirdi. Devletin ateşkes sürecini istismar ettiğini, oyalama politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini ve artık müzakere sürecisinin başlaması gerektiğini belirtti."