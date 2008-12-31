‘Öcalan’ ders kitabından çıkarılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 8’inci sınıf ders kitaplarında yer alan “1990’lı yılların en önemli olaylarından biri de Suriye’de saklanan bölücü örgüt başının 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir” ifadesini ders kitaplarından çıkarıyor.

Daha önce ders kitaplarında darbelerin anlatıldığı bölümün okutulmamasını isteyen MEB, şimdi de yakın tarihi örneklerle değil, soyut yöntemlerle anlatmayı planlıyor.



MEB, yenilediği ilköğretim müfredatında yakın tarihin de yer almasına karar vermiş ve daha önce sadece ikinci dünya savaşına kadar gelişen olaylara yer verilen ders kitaplarında 12 Eylül darbesi, Kıbrıs meselesi, terör olayları ve 28 Şubat süreci gibi konuların da yer bulmasını sağlamıştı. Bakanlık, ilköğretim 8’inci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabının 7’nci ünitesini yakın Türkiye tarihine ayırmıştı. ‘Atatürk’ten sonra Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası’ başlıklı ünitede, askeri müdahalelerden, yakın dönem siyaset hayatına, 11 Eylül olaylarından Körfez Savaşlar’ına, irticai faaliyetlerden, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanmasına çok sayıda konuya yer verilmişti. Ancak, halen üzerinde tartışılan konuların kitapta yer alma şekilleri tepkilere konu olmuştu.



Kitapta özellikle ‘bölücü faaliyetler’e ilişkin bölümde yer alan “1990’lı yılların en önemli olaylardan biri de Suriye’de saklanan bölücü örgüt başının 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmesidir” ifadesi başta Genelkurmay olmak üzere birçok kesimden tepki toplamıştı.



Bakanlık bu üzerine İlköğretim Genel Müdürlüğün İlköğretim 8’inci sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kitabında başlattığı çalışma tamamlandı. Kitabın 201’inci sayfasında yer alan Öcalanla ilgili ifade kaldırıldı. Kitapta, 28 Şubat süreci, 12 Eylül Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 27 Mayıs gibi olayların da somut ifadeler kullanılmadan, soyut bir dille anlatılması kararlaştırıldı.

