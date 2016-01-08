Öcalan Demirtaş'ı Drogba'ya benzetiyormuş

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı görüşmeleri sırasında Öcalan'ın kendisini bir dönem Galatasaray'da top koşturan Didier Drogba'ya benzettiğini belirtti.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nde İsveç televizyonu Expressen'in sorularını yanıtlayan Selahattin Demirtaş, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'la ilgili bir anısını anlattı.

İmralı görüşmeleri sırasında Öcalan'ın kendisini bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Fildişili golcü Didier Drogba'ya benzettiğini söyleyen Demirtaş şöyle devam etti: "Bana, 'Drogba golcü, sen de golcüsün. Çok koşturuyor, yoruluyorsun. Biliyorum. Ama gol atmadıktan sonra yorulmanın bir anlamı yok. Gol atamazsan, mücadeleden galip

gelemezsin' demişti."

"PKK ile organik bir bağımız yok"

HDP’nin, PKK’yla bağı olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Demirtaş, “PKK ile organik bir bağımız yok. PKK’nın, Türkiye’ye karşı silah bırakıp demokratik siyasete girmesini arzu ediyorum. Bu PKK ya da başka bir isimle mi olur bilmiyorum ama onların da demokratik siyaset yapma hakları olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.