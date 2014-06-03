Öcalan: Dağda kalmak istemeyen çocuklar ailelerine teslim edilmeli

Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya katılan çocuklara silah verilmemesini, isteyenlerin aileleriyle görüştürülmesi ve kalmak istemeyenlerin de derhal gönderilmesini istediği belirtildi.

PKK lideri Öcalan’ın kendisini önceki gün ziyaret eden HDP heyetine, ‘Çözüm Süreci’ kapsamında atılacak adımlara ilişkin önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın da Çözüm Süreci’ne ilişkin yapılacakları "Takvime bağlı adımlar" olarak nitelendirmesi sonrasında İmralı’ya giden HDP heyetine Öcalan’ın “Bu sefer adımlar karşılıklı gelecek. Bir demokratikleşme paketinden farklı olarak, hükümet belli bir takvime bağlı olarak atacağı adımlara karşı, biz de bir adım atacağız” çerçevesinde bir değerlendirme yaptı.

Karşılıklı güven

Edinilen bilgilere göre, devlet heyeti aracılığıyla kendisine iletilen hükümetin atmayı planladığı adımlar hakkında heyeti bilgilendiren Öcalan’ın, “Sürece ilişkin yasal çerçeve, PKK’nın dağ kadrosunun büyük bir bölümünün de kapsayacak şekilde, demokratik siyasetin önünü açacak yasal bir düzenleme, hasta mahkûm ve hükümlülerin tahliyesine olanak tanıyan düzenleme, Terörle Mücadele Yasası’nın yeniden ele alınması” konularında hükümetin adım atmaya hazırlandığını belirttiği öğrenildi.

Öcalan’ın “Hükümet bu adımları attıkça, çözüm sürecini başlatan dönemdeki gibi biz de yeni adımlarla karşılık vereceğiz. Karşılıklı güvene dayalı adımlarla süreci yürüteceğiz” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

Öcalan’ın “Dağa çıkan çocuklar, aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu kamu görevlilerinin kaçırılması, yol kesmeler” gibi başlıklara ilişkin de genel bir değerlendirme yaptığı vurgulandı. Kamuoyuna yapılan açıklamada yer verilmeyen Öcalan’ın tavsiyelerinin doğrudan Kandil’e iletileceği kaydedildi. Süreci tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Öcalan’ın çocuklarla ilgili olarak da “Kesinlikle ellerine silah verilmemeli, çatışma bölgelerinden uzak tutulmalı.

İsteyenler aileleriyle görüştürülmeli. Aileleriyle görüşmeleri sonrasında dağda kalmak istememeleri halinde inişlerine imkân tanınmalı” dediği belirtildi.