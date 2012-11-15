T24 LogoT24 Logo
Politika

Öcalan da eşiyle görüşebilecek mi?

Hükümetin hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunduğu ana dilde savunma hakkıyla ilgili tasarı Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda görüşülüyor

15 Kasım 2012 20:46

 

'Tutuklu ve hükümlülere eşleriyle görüşme hakkı tanıyan düzenleme Öcalan’ı kapsayacak mı?' sorusuna Adalet Bakanı Ergin açıklık getirdi. Ergin, "Tutuklu ve hükümlülerin hangi suçtan tutuklu olacağına bakılmayacağını' söyledi.
 
Tasarı, mahkemeye çıkarılan kişilere kendilerini daha iyi ifade ettiklerini düşündükleri dille tercüman aracılığıyla savunma yapabilmelerini öngörüyor.
 
Mevcut tasarıda ana dilin kullanılması iki kezle sınırlandırılıyor. BDP’li milletvekilleri tasarıya bu haliyle itiraz ediyor. BDP'li Hasip Kaplan bir önerge eklenmesi ve bununla birlikte hükümlülerle avukatlarının görüşmesi yönünde bir düzenleme yapılması durumunda açlık grevlerinin sona erebileceğini söyledi. Bu bir anlamda Öcalan’a avukatlarıyla görüşme imkanı tanıyan bir önerge olacak.
 
Komisyonda tutuklu ve hükümlülere eşleriyle görüşme hakkı tanıyan bir düzenleme de görüşüldü. 'Bu düzenleme Öcalan’ı kapsayacak mı?' sorusuna Adalet Bakanı Sadullah Ergin açıklık getirdi. 
 
Ergin, bir anlamda bunun Öcalan’ı da kapsayabileceğini söylemiş oldu. 'Tutuklu ve hükümlülerin sadece iyi haline ve cezaevi koşullarına bakılacağını hangi suçtan tutuklu olacağına bakılmayacağını' vurguladı.
 

ETİKETLER

sadullah erginabdullah öcalantutukluhükümlügörüşme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24