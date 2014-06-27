Öcalan: Çözüm paketine herkes katkı sunmalı

İmralı'dan dönen HDP heyeti, Abdullah Öcalan'ın çözüm süreci tasarısı ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajını aktardı. Mesajda Meclis'e sevk edilen çözüm paketine ilişkin "Yasalaşma aşamasında tüm kesimlerin katkı ve destek sunması, hükümetin de bunları dikkate alması önemli” ifadeleri yer aldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti, İmralı dönüşü yaptığı yazılı açıklamada Abdullah Öcalan’ın çözüm sürecine ilişkin yasa tasarısıyla ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

Tasarının tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Öcalan “Yasalaşama aşamasında tüm toplumsal kesimlerin katkı ve destek sunması, hükümetin de bu katkı ve destekleri dikkate almasının önemini vurgulamak istiyorum” dedi.

Açıklamada, Öcalan’ın hasta tutsaklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylediği de vurgulandı.

Çözüm süreci tasarısı

Öcalan’ın “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı”na ilişkin mesajı şöyle:

“Tarihi önemdeki süreçte bundan sonraki çalışmaların yasal bir düzenleme üzerinden yürümesini oldukça anlamlı buluyorum. Yapılan düzenleme, devletin ilk defa çatışmalı olduğu toplumsal kesimlerle sorunları çatışarak, savaşarak değil, müzakere ederek çözmesinin önünü açan bir yasadır. Bu anlamda tarihi bir rol oynamıştır. Toplumsal uzlaşmanın önünü açacak bu yasanın yasalaşama aşamasında tüm toplumsal kesimlerin katkı ve destek sunması hükümetin de bu katkı ve destekleri dikkate almasının önemini vurgulamak istiyorum. Bu yasanın çıkmasıyla beraber, demokrasimizi geliştirecek ve kalıcı barışı sağlayacak yasal ve toplumsal çalışmaların birarada ele alınması nihai olarak da demokratik anayasal çözümün başarılması Türkiye’nin özgür yaşam ve demokratik geleceği açısından son derece önemlidir.”

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Açıklamada, Öcalan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde geniş toplumsal temsiliyeti açığa çıkaracak bir adayın tespitini önemsediği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tartışmaları yakından takip ettiğini kendisinin meseleye ilkeler düzeyinde yaklaştığını, bu ilkelerin gereği olan kriterleri daha önceki görüşmelerde kamuoyuna ve halka iletilmek üzere heyete aktardığını ifade etti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yapılacak çalışmalarda en geniş toplumsal temsiliyeti açığa çıkaracak bir adayın tespitini önemsediğini, bu konuda; kamuoyunda çok yanlış bir şekilde ele alındığı gibi kendisinin isim tespiti konusunda yetkili komisyon ve organlara dayatma içerisinde olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

“Yetkili komisyon ve parti organlarının belirlenen kriterler doğrultusunda en doğru kararı vermelerinin oldukça önemli olduğunu belirtti.”