Öcalan: CHP sürece destek vermezse biter

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdikleri 5. toplantının ayrıntılarını anlattı. Buldan, Öcalan’ın ‘CHP sürece destek vermezse biter’ dediğini aktardı. BDP Eşbaşkanı Kışanak ise CHP’ye ‘Çözüm Komisyonu’na katıl’ çağrısı yaptı

CHP sürece katkı sunmalı

Ferhat Çelik ve Sevdiye Ergürbüz'ün Özgür Gündem'de yer alan haberine göre Buldan, Öcalan’ın “Meclis’te kurulan komisyona CHP’nin mutlaka milletvekili vermesi gerekiyor. CHP’nin bu sürecin içinde olması gerekiyor. CHP bu sürece katkı sunmazsa, dışında kalırsa, CHP kendisini bitirir” dediğini aktardı.

Öcalan: CHP destek vermezse biter

BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte geçtiğimiz günlerde İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, görüşmeye dair ayrıntıları anlattı.

Öcalan ile görüşmelerinin bir buçuk saat sürdüğünü söyleyen Buldan, selamlaşmanın ardından hemen masaya geçerek gündeme ilişkin görüş alışverişi yaptıklarını, aktarım ve izlenimler üzerine görüştüklerini belirterek, kendi aktarımlarının ardından Öcalan’ın gündeme ilişkin belirlemelerini yaptığını söyledi.

CHP komisyona katılmalı

Buldan, sürecin devlet ile Öcalan arasında ortak yürütüldüğünü belirttikten sonra şunları ifade etti: “Bizim dışımızda da kendi görüşmeleri oluyor. Bu görüşmeler çerçevesinde Sayın Öcalan’ın süreçle ilgili beklentileri var. Birinci aşama, ikinci aşama ve üçüncü aşama diye nitelendirdiği bir yol haritasından bahsediyor. Birinci aşamada daha çok komisyonların kurulması, hem akil insanlar komisyonu hem de Meclis bünyesinde kurulacak olan komisyon ve bir de geri çekilme meselesi var. Bu komisyonlar zaten kuruldu. Buna ilişkin Sayın Öcalan çok fazla bir görüş belirtmedi. Ancak özellikle Meclis’te kurulan komisyona CHP’nin mutlaka milletvekili vermesi gerektiğini ifade etti. Çünkü CHP bu sürece katkı sunmazsa, bu sürecin dışarısında kalırsa, bu süreçten sonra CHP kendisini bitirir dedi. Dolayısıyla CHP’nin sürece ilişkin tavrı net olmalı. Komisyona üye vererek bence bu tavrını netleştirebilir. Sayın Öcalan da bu konuda hem iki komisyonun kurulması hem de geri çekilme meselesinin tamamlanması ile birlikte ikinci aşamaya geçileceğini ifade ediyor.”

İkinci aşama önemli

“İkinci aşama” diye adlandırılan süreç içerisinde bazı yasal ve anayasal değişikliklerin yapılması gerektiğine vurgu yapan Buldan, söz konusu değişiklikler hakkında şunları söyledi: “Yol temizliği dediğimiz meselenin gündeme alınması gerekiyor. Terörle Mücadele Kanunu’nun kaldırılması ve TCK’de bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor, bunlar önemli. Seçim Yasası dediğimiz, barajın indirilmesi, hazine yardımı gibi, yol temizliği dediğimiz bütün meseleler ikinci aşamada gündeme gelecek olan ve konuşulacak olan meseleler. Bunlar daha çok geri çekilme süreci tamamlandıktan sonra konuşulabilecek konular. Kürtlerin, Türkiye’de yaşayan bütün halkların gündeminde olması, bu konuya ilişkin herkesin artık taleplerini söylemesi ve bu talepleri hükümetin önüne koyması gerektiğini düşünüyoruz. Belki bunlar daha sonra konuşulacak meseleler ama birinci aşama bittikten sonra biz de BDP olarak bu eylem ve etkinliklerimizi yaparak süreçte rol oynayacağız. Bunun hazırlıkları var, esas demokratik Türkiye şekillenecekse ikinci aşama dediğimiz süreçte şekillenecek ve her şey orada belki belli olacak. Dolayısıyla bu süreç önemli.”

Yeni mektup bekliyoruz

KCK yöneticilerinin Sırrı Süreyya Önder ve BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş aracılığı ile gönderdiği mektubun Öcalan’a teslim edildiğini belirten Buldan, Öcalan’ın yeni bir mektup yazdığını ve bunun Kandil’e ulaşması gerektiği yönünde bilgi verdiğini aktardı. Birkaç gün içinde Öcalan’ın mektubunun kendilerine teslim edilmesini beklediklerini söyleyen Buldan, mektup ellerine geçer geçmez Kandil’e ulaştıracaklarını; ancak mektubun içeriğine dair bilgileri olmadığını ifade etti.

Öcalan sürece çok hakim

Buldan, sürecin çok sıkıntılı ve sancılı bir süreç olduğunu ifade ederek, buna rağmen Öcalan’ın umutlu olduğunu belirtti. Sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için herkesin hassasiyet içinde olması gerektiğini dile getiren Buldan, “Sayın Öcalan süreçten umutlu. Ben Sayın Öcalan’ın sürece çok hakim olduğu kanısındayım. En azından gözlemlerimi ifade etmek isterim. Sürece çok hakim, her şeyi yakından takip ediyor. Gündeme çok hakim, gündemi çok yakından takip ediyor. Sadece Türkiye’de de değil, dünyadaki ve Ortadoğu’daki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bu konuda analizler yapıyor, görüşlerini belirtiyor, ifade ediyor. Ben Sayın Öcalan’ın süreçten beklentili olduğunu, iyi gittiğini de ifade ettiğini söyleyebilirim” diye belirtti.

Öcalan da isim önermiş

Akil İnsanlar Komisyonu oluşumu hakkında konuşan Buldan, Öcalan ile devlet heyeti arasında yapılan görüşmelerde Öcalan’ın bazı isimleri zikrettiğini ve önerdiği kişilerin de genel olarak komisyona alındığını belirtti. Buldan son olarak Öcalan’ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ve bir probleminin bulunmadığını sözlerine ekledi.

Süreç hassas, herkes dikkatli olsun

Öcalan’ın Hizbullah’ın bölgede yeniden hareketlenmesine dair değerlendirmeleri olduğunu söyleyen Buldan, özellikle Dicle Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ilişkin Öcalan’ın gençlerin provokasyona gelmemesi konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. Buldan, “Süreç hassas bir süreç, herkes bu süreci bozmak için uğraşabilir; ama bizim bu hassasiyeti korumamız gerekiyor. Tabii ki gençlik yaşamın her alanında kendini örgütleyecektir; ama bu süreçte provokasyonlara gelmemek için çaba sarf edecektir. Gençliğe ilişkin böyle bir çağrı var. En azından sizin aracılığınızla gençlere, genç arkadaşlarımıza bu duyuruyu, bu açıklamayı yapmak istiyoruz. Gençlik tabii ki bu sürecin motor gücüdür. Bu gücünü de iyi bir şekilde kullanabilmek için iyi bir örgütlenme ile bir araya gelebilme, sürece müdahil olabilmek durumundadır. Dicle Üniversitesi’nde yaşananlar hepimizi üzmüştür; ama bunun süreci bozmak isteyenlerin bir oyunu olduğunu da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu oyunlara gelmememiz gerekiyor” dedi.