Öcalan cevap bekliyor!

T24 - Demokratik açılım çerçevesi içinde devletin Öcalan ile yapılan görüşmelerin durdurğu öğrenildi.



Öcalan’ın “tasfiye mi çözüm mü” sorusuna net yanıt alamamasının görüşmelerin kilitlenmesine neden olduğu söylendi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre:





İmralı’ya üç ziyaret



İmralı ile görüşmeler, PKK’nın metropollerde saldırıları arttırmasının ardından başladı. Öcalan’ın 31 Mayıs itibariyle devreden çıktığını açıklamasının ardından PKK çok sayıda sivil vatandaşın da ölümüne neden olan saldırılarda bulunmuştu. Öcalan ile uzun bir aradan sonra ilk görüşme Haziran ayının son günlerinde gerçekleşti. Öcalan’ın Kürt sorunun çözümünde tekrar inisiyatif alması ve PKK’nın eylemsizlik ilan etmesi için devlet heyeti Öcalan ile 2 görüşme daha yaptı. Bu görüşmeler çerçevesinde Ağustos’un ilk günlerinde Öcalan Kürt sorunun çözümü için tekrar devreye girdiğini açıkladı. PKK da 13 Ağustos ve 20 Eylül arasında eylemsizlik ilan etti. Öcalan’ın devreye girdiğini açıklamasından sonra ise İmralı’ya ziyaretler sıklaştı.





Eylemsizlik kararının uzaması



Bu tarihler arasında da Öcalan ile bu kez “PKK’nın eylemsizlik kararını uzun soluklu uzatması” ve “silahların bırakılması ortamının yaratılmasına” yönelik görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde, PKK’nın sınır ötesine çekilip çekilmeyeceği, Kürtlerin nasıl bir çözüm istediği gibi konular da ele alındı. 27 Eylül günü DTK eş Başkanı Aysel Tuğluk İmralı adasına avukatı sıfatı ile gitti. Tuğluk, Öcalan ile yaptığı görüşmede “devlet heyeti” ile yapılan görüşmelere ilişkin ilk elden bilgi sahibi oldu. Bu görüşmenin ardından örgüt, eylemsizlik kararını bir ay süre ile yani 1 Kasım tarihine kadar uzattığını açıkladı.



27 Eylül’den sonra devlet heyeti ile Öcalan arasında sadece bir kez görüşme gercekleştirildi. Ekim’in ilk günlerinde gerçekleştirilen bu son görüşmede devlet yetkilileri, Öcalan ile “aşamalı olarak bir çözüm süreci” üzerinde durdu.



Ancak Öcalan, hükümetin PKK’nın tasfiyesine yönelik söylemleri ve uluslararası adımları gündeme getirdi. Öcalan’ın “çözüm” amacıyla yürütülen sürecin “tasfiye” hedefine yöneldiği konusunda kuşkularını ifade etmesi ve tatminkar bir yanıt istemesi üzerine görüşmelere bir süreliğine ara verildi. İmralı’ya yeni ziyaretin ne zaman yapılacağı da belli olmadı.





Kim oldukları söylenmedi



Öcalan ile 20 Eylül öncesi ve sonrasında yapılan görüşmelere devlet yetkililerin sivil olarak katıldıkları, görüşmeye katılan devlet yetkililerinin birbirlerine “isimleri” ile hitap etmedikleri ve “sıfat” kullanmadıkları da kaydedildi. Öcalan’ın görüşmelerde kendilerini biz “devletiz” diye tanıtan katılımcıların kim olduklarını öğrenemediği öğrenildi.





İmralı’da Türkiye sohbetleri



İmralı’daki görüşmelerde zaman zaman “gerilla” mantığı ve Kürterin dağa çıkış nedenlerini anlamaya yönelik derin Türkiye sohbetleri de yapıldı. Devlet yetkilileri görüşmeye başlamadan önce “Bir şeye ihtiyacın var mı? Sağlığın iyi mi?” diye sorular da yöneltti. Görüşmeler kimi zaman gün boyu sürdüğü ve “karşılıklı güven” esasına dayandığına işaret edildi.



