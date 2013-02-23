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Politika

İmralı'dan mesaj: Tarihi bir süreç yaşıyoruz, taraflar dikkatli olmalı

İmralı'ya giden BDP Milletvekilleri, adadan döndü, heyet içerisinde bulunan Pervin Buldan, Öcalan'ın gönderdiği mesajı okudu, Öcalan, bütün tarafların dikkatli olmasını istedi

23 Şubat 2013 20:19

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan ile görüşen BDP heyeti adadan döndü. Basının yoğun ilgi gösterdiği görüşme sonunda basına kısa bir açıklama yapan Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu.

Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajının şu şekilde olduğunu açıkladı: "Önce basına emeklerine, duyduğum saygıdan dolayı selamlarımı iletiyorum. Bu açıklamayı da bu saygı çerçevesinde yapıyorum. Bu görüşme tarihi bir adımdır. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bütün taraflar bu süreçte çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Devletin elinde tutsaklar var. PKK'nin elinde de tutsaklar var. PKK elindeki tutsaklara iyi davranmalı. Umarım en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar" dedi.

Buldan , görüşmeyle ilgili gerekli açıklamalarının ve notların BDP eş başkanları tarafından paylaşılacağını kaydetti. Heyet soru almadan Ataköy Marina'dan ayrıldı


 

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