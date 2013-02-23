İmralı'dan mesaj: Tarihi bir süreç yaşıyoruz, taraflar dikkatli olmalı

İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan ile görüşen BDP heyeti adadan döndü. Basının yoğun ilgi gösterdiği görüşme sonunda basına kısa bir açıklama yapan Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu.

Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajının şu şekilde olduğunu açıkladı: "Önce basına emeklerine, duyduğum saygıdan dolayı selamlarımı iletiyorum. Bu açıklamayı da bu saygı çerçevesinde yapıyorum. Bu görüşme tarihi bir adımdır. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bütün taraflar bu süreçte çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Devletin elinde tutsaklar var. PKK'nin elinde de tutsaklar var. PKK elindeki tutsaklara iyi davranmalı. Umarım en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar" dedi.

Buldan , görüşmeyle ilgili gerekli açıklamalarının ve notların BDP eş başkanları tarafından paylaşılacağını kaydetti. Heyet soru almadan Ataköy Marina'dan ayrıldı



