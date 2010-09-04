Öcalan: Boykot derinleştirilmeli!

T24 - PKK elebaşısı Abdullah Öcalan, avukatlarıyla görüşmesinde referandumda boykot fikrini desteklemenin yetmeyeceğini belirterek, boykotun aktifleştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.



İmralı Adası’nda çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan, avukatları aracılığı ile gönderdiği mesajda, boykot tavrının sürdürülmesini istedi. Abdullah Öcalan’ın, avukatlarıyla çarşamba günü yaptığı görüşmenin ardından, PKK’ya yakın internet siteleri teröristbaşının verdiği mesajları yayımlayamaya başladı. Bu internet sitelerinde yazılanlara göre Öcalan bu görüşmede de yine sağlık sorunlarını gündeme getirdi, “Bu nefessizlik durumundan öteye, üzerime yüklenen siyasi sorumluluk, baskı beni daha çok zorluyor” ifadesini kullandı. Abdullah Öcalan, kendisiyle sivillerin görüştüğünü belirterek, “Benimle görüşen heyet, sivil kişilerden oluşuyor. İlk dönemler benimle görüşenler askeri heyetti, şimdiki heyet sivil bir heyet” dedi.



Öcalan, önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu ve 15-20 Eylül’de birçok şeyin netleşeceğini söyledi. O zamana kadar bekleyeceğini kaydeden Öcalan, “Ben de halkımıza bu tarihe kadar bekleyin diyeceğim. Eğer bu tarihe kadar bir gelişme olmazsa ben sorumluluk almayacağım. Ve KCK alacağı kararlara göre kendi sorumluluğunu üstlenmelidir. Belirli adımlar hükümet tarafından atılırsa o zaman rolümü oynamaya çalışacağım.”











