‘Öcalan BDP, BDP KCK’nın içinde’

T24 - Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) genel kurulunda konuşan Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel başkanı Ahmet Türk, “Bütün bu acılardan sonra hiçbir şey değişmiyecekmiş gibi Kürtlere yaklaşırsanız sadece Kürtler değil, bütün Türkiye kaybeder” dedi.









Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklamasını değerlendiren DTK Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ise, “Başbakan’ın bu açıklamalarının bizden yana bir manası bir karşılığı yoktur. Kürter bu saatten sonra kaybetmez” diye konuştu.



DTK 5’inci Genel Kurulu Diyarbakır BDP il binası toplantı salonunda aralarında BDP milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, yazarlar, belediye meclis üyeleri, Kürt sanatçılar, gazeteciler ve terörist Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın katılımıyla başladı. Kürtlerin fiilen ’demokratik özerklik’ ilan etmek durumuyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Ahmet Türk, ’Demokratik Özerklik’te bölgeden vergi toplayacaklarmış gibi bir anlayışın doğru olmadığını belirtti.

‘Topyekün mobilizasyona hazırız’



Tuğluk da şunları söyledi: “Kürt ve Türk ilişkileri yeniden tanımlanacaktır. Başbakanın kafası karışık. İnkar ve ikrar arasında gidip geliyor. Bizim açımızdan asıl muama AKP’dir. Risk taşıyan AKP’nin iktidar anlayışıdır. Siyasete siyaset yaparak karşılık veririz. Ama devletin saldırılara karşı da topyekün mobilizasyon halinde oluruz. Sayın Öcalan ne kadar BDP’nin içindeyse BDP de bir o kadar DTK’nın hatta KCK’nin içindedir. Bunun yasalar karşısında bir meşruiyeti olmayabilir. Ama Kürt toplumda en meşru varoluş biçimidir.”





