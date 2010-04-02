Öcalan: Anayasada BDP oyuna gelmesin

T24 - Abdullah Öcalan, Anayasa değişikliği ve referandum sürecini değerlendirirken, BDP'nin süreci iyi anlaması ve oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi. Öcalan, BDP'nin Anayasa referanduma da gitse tavrını koymasını istedi.



ANF’nin haberine göre Öcalan, avukatlarına yaptığı değerlendirmede, Anayasa tartışmalarının Ankara merkezli laik-milliyetçi hegemonik kesim çatışması olduğunu söyledi. Öcalan, "Biz bunlara taraf olmayacağız. Aslında demokratikleşme önündeki en büyük engel AKP ve Erdoğan’dır, CHP ve MHP’nin etkisi talidir. BDP’nin bu oyuna gelmemesi gerekiyor, referandum olsa da bu tavrını koruması gerekiyor. Bugün 1918’deki durum yeniden yaşanıyor gibi. 1916-20 sürecinden sonra 1921 Anayasası oluştu. Bu Anayasanın daha sonra netleştirilip demokratikleştirilmesi beklenirken 1924 Anayasası ile -bu Anayasada tamamen Kürtlerin inkarı vardır- daha oligarşik ve bürokratik bir Anayasa haline getirildi. Şimdi de AKP Anayasası haline getiriliyor. Ben buna AKP Anayasası diyorum. Şu anda AKP Anayasası ile de Kürtler inkar edilmeye devam ediliyor. Ben demokratik Anayasa diyorum, komplocu Anayasa ile olmaz. Ben, 1921 Anayasasını yeniden güncelleyelim diyorum" diye konuştu.





AKP samimi değil



AKP’nin Anayasa ve demokratikleşme açılımında samimi olmadığını ileri süren Öcalan, şunları söyledi:



"Samimi olacaksa öncelikle öyle Anayasa değişikliklerinin yapılması da gerekmiyor. Öncelikle seçim barajının düşürülmesi ve parti içi demokrasiye ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması yeterlidir ama bunu yapmıyor. AKP Anayasa değişikliği adı altında sadece kendini kurtarmaya çalışıyor. Seçim barajı düşürülürse demokratik muhalefetin önü açılacak, demokrasi gelişecek ve muazzam gelişmeler olacak. Ancak AKP bu değişikliği yapmıyor. Eğer seçim barajı düşürülürse ve de parti içi demokrasi için yasal düzenleme olursa AKP demokrasi blokuna dahil edilir, o zaman desteklenebilir. BDP tavrını ona göre belirler. BDP bu tarihsel süreci anlamalıdır. Bu nedenle olup-bitenin anlaşılması için siyaset akademilerinin mutlaka kurulması gerekir diyorum."





BDP demoratik anayasa koalisyonlarını ilan etmeli



Öcalan, BDP’nin, demokratik Anayasa koalisyonlarını ilan etmesi gerektiğini de söyledi. Öcalan, "EDP kuruldu, Çatı partisi çalışmaları da var. Benim sloganım ‘Komplocu Anayasa’ya Hayır Demokratik Anayasa’ya Evet’tir. Demokratik bir Anayasa için Demokratik Anayasa Konvansiyonu’nu, Meclisini öneriyorum. Bu Meclis 500 kişiden oluşmalıdır. Yedi bölgeden, her çevreden, her kesimden temsil sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde katılımcı, demokratik bir Anayasa oluşturulur. Anayasa değişikliği konusunda TÜSİAD barajın düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Sermaye çevrelerinin de bunu tespit etmeleri iyi. Demokrasi için bu olmalıdır. Bunlar biliyorlar, araştırıyorlar, çevrelerinde birçok profesör var, akademisyenler var, tespit yapıyorlar, tespitleri doğrudur, katılıyorum. Daha önce Anayasa komplosu demiştim. Anayasa değişikliğinden önce yapılması gereken iki tane yasal düzenleme var. Bir seçim barajının düşürülmesi, iki parti içi demokrasinin sağlanması" dedi.









