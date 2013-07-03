Öcalan: Ben dört duvar arasındayım, bu kadarını yapabilirim

Abdullah Öcalan, İmralı'da görüştüğü kardeşi Mehmet Öcalan'a, "Dört duvar arasındayım. Konumumu da görüyorsunuz. Bu şartlar içinde yapacağım bu kadardır" dedi.

Parzartesi günü İmralı adasına giderek Abdullah Öcalan’la görüşen Mehmet Öcalan, süreçle ilgili kardeşinden mesajlar getirdi.

Hürriyet gazetesinden Okan Konuralp’in haberine göre, Öcalan çözüm sürecinin ilerleyebilmesi için içinde bulunduğu konumun değiştirilmesini talep ediyor.

Öcalan şu mesajları verdi:

Sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeyi BDP milletvekillerinin yeni ziyaretinde yapacağım, birlikte değerlendireceğiz. Bu ziyarette bazı kararlar alabiliriz. Benim için 1’inci aşama tamamlandı, 2’nci aşamaya geçildi. Ancak 2’nci aşamanın sürmesi için hükümetin adım atması gerekiyor. Süreç sürdürülecekse koşullarım değiştirilmeli, herkesle iletişim kurabilmemin yolu açılmalı.

Zaman zaman gelen heyetlerle sürecin sağlıklı sürdürülmesi olmaz. Eğer bir süreç gelişecekse herkes katkı sunmalıdır. Türkiye’deki aydınlar da sürece katkı sunmalı. Altyapı oluşturulmadan süreç yürüyemez. Altyapı çok sağlam olmalıdır ki süreç yürüsün. Altyapı yapılmadan oyalama taktiklerle sürecin başarıya ulaşması mümkün değildir. Yani benim gibi 4 duvar arasında olan bir insanın süreci tek taraflı yürütmesi olmaz. Herkes sürece katkı sunmalıdır.

Bu şartla bu kadar

Dört duvar arasındayım. Konumumu da görüyorsunuz. Bu şartlar içinde yapacağım bu kadardır. Elimden geleni de yapıyorum. İletişimi kiminle kuracağım. Bunu devlet de biliyor, hükümet de biliyor. Aileler ve avukatlar yasal hakları olarak buraya gelmelidirler. Bu şartlarda ancak bu kadar şey yapabilirim. Elimden geleni yapıyorum.

Bakanlık: Öcalan'ın sağlık durumu iyi

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın, “Bağımsız doktorlar heyeti incelemesi” çağrısına karşı Adalet Bakanlığı yetkilileri, “Sağlık durumu iyi. Doktor heyeti ve yer değişikliği yok” açıklaması yaptı. Bakanlık yetkileri Öcalan’ın kaldığı İmralı Cezaevi’nin F tipi yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğunu, diğer F tipi cezaevlerindeki mahkumlarla aynı koşullarda sağlık hizmetinden faydalandığını, adada sürekli bir aile hekimi olduğunu ve bu doktorun yönlendirilmesi ışığında uzman doktorların da muayenesini yaptıklarını belirtti.