Mehmet Öcalan: Ağabeyimin yerinin değiştirilmesini istiyoruz

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyi ile görüşmek için Gemlik'ten deniz yoluyla İmralı Adası'na gitti.

Mehmet Öcalan, sabah saatlerinde diğer mahkumlar Cumali Karsu'nun yakını Pervin Oduncu, Hakkı Alphan'ın kardeşi Zülfü Alphan ile Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Öcalan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmralı'ya rutin ziyarete gittiğini söyledi.

Bir gazetecinin, süreçle ilgili görüşlerini sorması üzerine Öcalan, "Yaşanan süreçle ilgili bir şey söyleyemem ama yapacağımız görüşmede süreçle ilgili bir şeyler konuşursak dönüşte açıklama yaparım. Zaten olan bitenler ortada. Herkes görüyor, izliyor" dedi.

'Yerinin değiştirilmesini istiyoruz'

Mehmet Öcalan, kardeşinin sağlık durumunun sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"Kendisini son olarak 17-18 gün önce gördüm. Oradaki koşullara göre kendisini iyi gördüm. Denizin ortası, nem oranı yüksek. Bundan sonra belki zorluklar da başlayabilir. 64 yaşında olan bir insan. Denizin ortasında, 4 duvarın arasında. Devletten, hükümetten yerinin değiştirilmesini istiyoruz. Sürecin inişli çıkışlı durumu var. Yeri değiştirilirse daha faydalı olur."