Ocakta unutulan yemek  iki katlı binayı yaktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, 3 ailenin yaşadığı bina, ocakta unutulan yemek yüzünden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler binanın bitişiğindeki binanın çatısına da sıçrarken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Bursa\'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi\'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Ali ve Dürdane Ay’a ait olan zemin kattaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek alev alarak kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler üst katta oturan Cafer Ay ve Ersen Ay’ın dairelerine de sıçradı. Binadan güçlükle çıkan iki kişi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın yan binanın çatı katına sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

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