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Ocakta unuttuğu yemekten yangın çıkan kadın ağladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

11 Ağustos 2018 21:32

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kepez ilçesinde bir evde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Alevlere müdahale etmek isterken elinden yaralanan ev sahibi Ayşe Deveci, uzun süre gözyaşı döktü. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2470 Sokak\'taki 3 katlı apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. Ev sahibi Ayşe Deveci, ocağa koyduğu yemeği unutunca yangın çıktı. Mutfaktan gelen dumanı fark eden Deveci, alevlere müdahale ederek söndürmek istedi. Sol eli yanan Ayşe Deveci, yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlileri ise Ayşe Deveci\'nin yanan eline müdahale etti.
Yangın nedeniyle evde küçük çaplı hasar meydana gelirken, uzun süre gözyaşı döken Deveci\'yi eşi ve komşuları teselli etti.

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