Ocak ayından bu yana Çin için en yüksek sayı: Bir günde 57 Koronavirüs vakası kaydedildi

Çin’de ocak ayından bu yana en yüksek Koronavirüs vakası kaydedildi. 24 saatte tespitedilen vakalar 57 oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Çin’de 30 Ocak’ta bu yana en yüksek Koronavirüs vaka sayısı olarak bir günde 57 vaka kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 57 vakanın 15’inin yerel vakalar olduğunu Yunnan bölgesinin Ruili şehrinden çıktığını belirtti. 15 vakanın ardından yerel yetkililer şehri karantinaya aldı.

Yeni vakalar, toplu test işlemi sırasında bulundu. Myanmar sınırındaki şehirde yapılan testlerde hem Çinliler hem Myanmarlılarda Koronavirüs vakaları çıktı.