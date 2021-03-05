Ocak ayında yüzde 19 seviyesine düşen İstanbul barajlarında son durum
05 Mart 2021 10:38
İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58,23'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 39,07 arttı ve barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 58,23 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,76, Terkos'ta yüzde 53,86, Sazlıdere'de yüzde 31,01, Alibey'de yüzde 58,2, Büyükçekmece'de yüzde 59,14, Ömerli'de yüzde 70,63, Darlık'ta yüzde 67,51, Elmalı'da yüzde 65,79, Kazandere'de yüzde 60,44 ve Pabuçdere'de yüzde 40,58 olarak kaydedildi.
Su miktarı bugün itibarıyla 505 milyon metreküp seviyesine yükseldi.