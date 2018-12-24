"Ocak ayında TRT 1 dışında hiçbir kanal dizi yayınlamayacak" iddiası

2019 Ocak'ta TRT 1 dışında hiçbir televizyon kanalının dizilerini yayınlamayacağı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanalların ortak bir kararla dizilerini yayınlamayacağı iddia ediliyor. Bu ani kararın nedeninin ise, reklam verenlerle yeniden yapılacak anlaşmanın olduğu söyleniyor.

TRT'nin en çok izlenen yapımları Diriliş Ertuğrul ve Elimi Bırakma dizileri.

Yani çarşamba ve pazar geceleri dışında izleyicilerin büyük çoğunluğu diğer kanalları tercih ediyor.

Konu ile ilgili henüz kanal yönetimlerinden ve dizi yapımcılarından açıklama gelmedi.