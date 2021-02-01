Ocak ayında markette en fazla fiyat artışı yüzde 23 ile pastörize sütte yaşandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışının ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte olduğunu bildirdi.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığı belirten TZOB basın bülteninde, Ocak ayında markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı yaşanırken, markette 18, üreticide 10 ürünün fiyatında da düşüş olduğuna işaret edildi.

TZOB'a göre markette 2, üreticide 11 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ocak'ta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğu belirtilen basın bülteninde, lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizildi.

Üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığı bilgisi verildi.

Karnabaharda fiyatlar düştü

TZOB'un araştırmasına göre, karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14 ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde 5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti.

Markette en fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte

TZOB'a göre, markette en fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat artışını yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55 fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti.

Fiyatı değişmeyen ürünler

Ocak ayında üreticide maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık fiyatında bir değişim meydana gelmediği belirtilen TZON bülteninde, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 36,25 azalmayla lahanada, en fazla fiyat artışının yüzde 52,35 ile salatalıkta görüldüğü vurgulandı.

Kuru soğan ve patateste fiyatlar düştü

Kuru soğan ve patateste yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açmasının fiyatlarda düşüşe yol açtığına işaret edilen basın bülteninde, ihracat da dahil, bu ürünlere yeni pazarlar bulunması gerektiği bildirildi. Ayrıca limon üreticisinin beklentisi olan ihracatın da teşvik edilerek yeni pazarlar bulunmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Basın bülteninde görüşlerine yer verilen TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin bin bir emekle ürettikleri üründen yeterli gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla tüketebilmelerini temenni ettiklerini söyledi.