Ocak ayında erkekler, 28 kadını öldürdü; 147 çocuk istismara uğradı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na ulaşan verilerden derlenen kadın cinayetleri raporuna göre, 2018 yılının ocak ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 147 çocuk istismara uğradı, 25 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Birgün'de yer alan habere göre, geçen yılın son aylarına göre kadın cinayeti sayısında bu ay düşüş yaşandı. Düşüşün yaşanmasındaki temel sebep ise bu ayın kadınlar açısından şiddete karşı toplumsal tepkilerin büyümesi ve kadınların bu doğrultuda bilinçli bir şekilde hareket etmesi gösterildi. Kadınlar,şiddet sessiz kalmayıp, gerek sosyal medyada gerek bulundukları yerlerde uğradıkları şiddeti duyurmaya, eylem çağrısı yapmaya başladığı kaydedildi.

Raporda yer alan tespitlere göre kadınlar ocak ayında gösterdikleri tepkisellik sonucu kazanımlar elde ettiği belritildi. Kadınlar tarafından asla kabul edilmeyen, hakkında protestolar düzenlenen ve toplumda cinsiyet ayrımcılığını derinleştirecek, kadın sorununu kökünden çözmeyecek olan ve Bursa’da başlayan ‘Pembe Vagon’ uygulaması kaldırıldı. Kamuya açık alanlarda (sokak, park, toplu taşıma araçları, hastane vb yerlerde) şiddete uğrayan kadınlar; şiddeti uygulayan erkekleri ve olay görüntülerini sosyal medyadan paylaşarak kamuoyu yarattıkları da kaydedildi.

Dünyadan iyi haberler

Dünyadan bu ay kadın mücadelesinin kazanımlarına dair haberler geldi. BBC’nin erkek sunucuları kadınların maaş eşitsizlikleri konusundaki hak arayışları karşısında geri adım atarak maaş kesintilerini kabul etti.

Dünyanın en büyük müzik ödülü töreni olan Grammy’e kadın hareketi damgasını vurdu. #TimesUp diyen kadın sanatçılar yakalarındaki beyaz güllerle dayanışma mesajları verdi.



İran’da molla karşıtı rejime karşı haklarını savunan kadınların protestosu devam ederken meydanda beyaz başörtüsünü sallayarak direnişin sembolü olan, göz altına alınıp daha sonra tepkiler üzerine serbest bırakılan Vida Movahed’in başlattığı protestoyu sürdürmeye devam ettiler.