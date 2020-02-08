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Ocak ayında en az 112 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

08 Şubat 2020 19:37

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, ocak ayında en az 112 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSİG’in açıklamasına göre hayatını kaybedenlerin 94’ü işçi ve memur, 18’i de çiftçi ve esnaftı. Ölenlerin 12’si kadın, 100’ü erkekti.

Ocak ayında biri 14 yaş altı olmak üzere üç çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve gıda iş kollarında görüldü.

Geçen ay yedi göçmen hayatını kaybederken, bunların üçü Suriyeli ikisi Afganistan, biri Gürcistan, biri de Türkmenistan vatandaşıydı.

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