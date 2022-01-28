Ocak ayında 10 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre, 2022 Ocak ayında hekim, eczacı, ve tekniker olmak üzere 10 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türkiye’de pandeminin başlangıcında bugüne 543 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sadece 2022 Ocak ayında hekim, eczacı, ve tekniker olmak üzere 10 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Son bir hafta içinde ise İstanbul’da Diş Hekimi Rahmi Köksal (71), SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kurt (69), Bursa’da Güllük Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Zehra Öztürk (50), Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Radyoloji Teknisyeni Şahin Salman (48) Koronavirüs'e yakalanarak öldü.